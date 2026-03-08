Bruselas.— En los cuatro años de agresión unilateral de Moscú contra Ucrania, la mujer ha sido fundamental en la campaña de resistencia ante un rival con superioridad numérica y militar.

De los quirófanos a las aulas, de las fábricas de drones al frente de batalla, millones de mujeres contribuyen todos los días a la cadena de esfuerzos por evitar la desaparición de Ucrania como nación independiente.

Desde que estalló la guerra en el este de Ucrania en 2014 —pero particularmente tras la invasión a gran escala en 2022—, la participación directa de las mujeres en las operaciones militares y las fuerzas armadas ha aumentado constantemente.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Ucrania, más de 70 mil mujeres prestaron servicio en las Fuerzas Armadas en 2025, un aumento de 20% en comparación con 2022, de ellas, más de 5 mil 500 se desempeñaron directamente en primera línea.

Son voluntarias por elección, no hay convocatoria oficial de reclutamiento para ellas, a diferencia de los hombres de entre 25 y 60 años, que sí pueden ser llamados a la lucha.

Si bien prevalecen los estereotipos en el Ejército ucraniano y persisten los problemas en cuanto al desarrollo profesional, muchas de ellas son pilotos de combate, comandantes de artillería, operadoras de drones e ingenieras.

Algunas han escalado al rango de mayor, capitán y comandante, y se espera que la evolución siga su curso conforme adquieran conocimientos tácticos, operativos y estratégicos.

“En las Fuerzas Armadas de Ucrania, muchas mujeres sirven tanto en primera línea como en funciones de apoyo, afrontando dificultades mientras se esfuerzan por mantener su feminidad”, sostiene un estudio encabezado por Nadia Iermakov, investigadora del Departamento de Estudios Multidisciplinarios de la Universidad Ariel, en Israel, uno de los pocos países del mundo con servicio militar obligatorio para las mujeres.

El documento sostiene que en ese proceso las redes sociales han servido de foro para ventilar la compleja situación en la que se encuentran las mujeres soldados, debido a que tienen que ser fuertes, valientes, guerreras, pero al mismo tiempo madres, tiernas esposas y respetuosas de las tradiciones. “Las mujeres soldados encarnan la lucha del país contra la adversidad y simbolizan su petición de apoyo”, de acuerdo con la investigación.

Además de desempeñar funciones operativas y de combate, muchas están activas en el ámbito de la asistencia humanitaria, ayudando a víctimas de la guerra, atendiendo a civiles y soldados heridos, así como en operaciones de logística, como es la entrega de alimentos, la diseminación de información y el reparto de municiones.

La mujer está llenando vacíos en la fuerza laboral provocados por la guerra. La más reciente evaluación del mercado laboral realizada por Helvetas Swiss Intercooperation y el Servicio de Empleo Estatal de Ucrania identifica tendencias positivas de género en algunos sectores, y aunque el progreso ha sido lento, ha sido gradual en ámbitos como la energía, la agricultura, la construcción y la gestión de agua.

Millones se han visto forzadas a abandonar el país. Se estima que 5.9 millones de ucranianos cruzaron las fronteras con Polonia, Hungría, Rumania y Moldavia desde 2022. Dieron la impresión inicial de poner en grave peligro el futuro de la nación ucraniana y la capacidad de recuperación después de la guerra.

Tetiana Khimion, de 47 años, ahora francotiradora del ejército, posa con una fotografía suya como profesora de baile, tomada antes de la guerra. Foto: Sergei Grits / AP

Paradójicamente, aquello que parecía un éxodo de talento y juventud, hoy es pieza fundamental de la resistencia. A la distancia contribuyen a la lucha de su país. De acuerdo con el Banco Mundial, aproximadamente 12 mil 600 millones de dólares en remesas llegaron a Ucrania en 2024 por canales oficiales.

Sin embargo, a medida que la guerra continúa, el sufrimiento se prolonga. En el último invierno soportaron, junto con sus familiares, heladas de hasta menos 20 grados, nieve de medio metro, días sin electricidad, agua ni calefacción.

A esto se suman cuatro años de guerra, caracterizados por desplazamiento forzado, pérdidas materiales y humanas, interrupciones de servicios y la exposición crónica a la violencia.

“La vida de muchas personas en Ucrania es más difícil que nunca”, resume Birgitte Bischoff Ebbesen, directora regional de la Federación Internacional de la Cruz Roja para Europa. “Su fuerza los ha llevado hasta aquí, pero el impacto del miedo y el trauma constante es imposible de ignorar. Lo vemos en las consecuencias del sufrimiento sicológico y en los numerosos casos de violencia de género, que a menudo no se denuncian”, menciona Michael McGrath, director para Ucrania de la organización humanitaria CARE.

El Centre for Sustainable Peace and Democratic Development sostiene que las consecuencias de la guerra han sido asimétricas en cuanto a género. En el rubro económico, 38% de las mujeres dice carecer de dinero suficiente para comida o ropa, en comparación con 31% de los hombres.

“La fragilidad económica también está relacionada con las preocupantes tendencias en materia de salud mental”. Los eventos traumáticos impactan a todos, pero son las mujeres las que reportan sistemáticamente niveles más altos de ansiedad y depresión que sus homólogos masculinos.

Entre las mujeres también hay diferencias, 54% de las que viven en zonas rurales reporta tener acceso suficiente a medicamentos, en comparación con la media nacional, 78%. En tanto que sólo 26% de las mujeres desplazadas internamente considera que hay suficientes refugios antiaéreos en donde se encuentran.

ONU Mujeres reporta que 2025 fue el año más letal para las mujeres. El cálculo más modesto estima en los últimos cuatro años más de 5 mil mujeres y niñas han perdido la vida y 14 mil han resultado heridas. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos contabilizó en 2025 un total de 887 mujeres muertas y 4 mil 903 heridas, así como 38 niñas muertas y 288 heridas.

El Grupo de Trabajo sobre Género en la Acción Humanitaria en Ucrania anticipa un recrudecimiento de la condición de la mujer como consecuencia de la caída de los fondos proporcionados por los donantes internacionales. Asegura que los recortes acentuarán los impactos ya acumulados.

Se estima que las organizaciones que velan por los derechos humanos de las mujeres en Ucrania perdieron 27.4 millones de dólares en asistencia extranjera en 2025, y para el presente año dejarán de percibir otros 25.5 millones.

“Los recortes a la ayuda exterior han limitado gravemente la capacidad de las organizaciones para llegar a las mujeres y niñas que enfrentan vulnerabilidades interrelacionadas. Los grupos más afectados incluyen a las mujeres refugiadas y desplazadas internas, las mujeres y niñas que viven en zonas remotas o rurales, las mujeres mayores de 60 años, las madres solteras y los hogares encabezados por mujeres, y las mujeres y niñas con discapacidad”, indica la red.

Como resultado de los recortes, este año unos 63 mil beneficiados directos dejarán de percibir apoyo médico, sicosocial, jurídico y desarrollo de capacidades, entre otros.

El Fondo de Naciones Unidas para la Población sostiene que, en el arranque del quinto año de la guerra a gran escala, unas 10.8 millones de personas necesitan urgentemente ayuda humanitaria, mientras que para las 2.5 millones de mujeres en edad reproductiva y más de 130 mil embarazadas en todo el país, el derecho a una atención médica continuará siendo un riesgo permanente.