La Asamblea General de la ONU aprobó este martes una resolución que reclama un alto el fuego inmediato, completo e incondicional entre Ucrania y Rusia tras cuatro años de guerra, así como una paz duradera y el intercambio de prisioneros.

Con 107 votos a favor, 51 abstenciones y 12 votos en contra, la luz verde a la resolución reflejó la amplia solidaridad internacional con Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión de su territorio por parte de Rusia.

Los principales opositores de la medida fueron Rusia y sus aliados, entre ellos Irán, Cuba y Bielorrusia, así como Nicaragua y varios países africanos, mientras que China y Estados Unidos se abstuvieron.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, aplaudió el respaldo de los 107 países en un mensaje en X y consideró que es "una reafirmación de que Ucrania no está sola" y que "los principios de la Carta de la ONU aún importan".

La Asamblea General, que no tiene poder vinculante pero sí simbólico, ha expresado amplio apoyo a Ucrania en ocasiones previas.

En el documento, propuesto por Ucrania y patrocinado por decenas de países, se denunciaba que la invasión rusa de Ucrania tiene efectos devastadores más allá de sus fronteras, y se reivindicaba la soberanía e integridad territorial del país.

En las cláusulas de acción, se reclamaba la tregua, una paz duradera "alineada con el derecho internacional", el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de personas detenidas ilegalmente y el retorno de civiles desplazados a la fuerza, incluyendo niños.

Antes del voto en la Asamblea General, Estados Unidos propuso una moción para votar de manera separada dos párrafos del borrador, pero esta fracasó, con 69 votos en contra, 62 abstenciones y 11 votos a favor, razón por la cual dijo haberse abstenido.

La embajadora adjunta de Estados Unidos en la ONU, Tammy Bruce, señaló que el gobierno de Donald Trump sigue dedicado a acercar a Rusia y Ucrania a "un acuerdo negociado" que finalice la guerra, pero matizó que eso "requiere sacrificios y compromisos".

Bruce reclamó "rebajar la retórica e interactuar de buena fe" y expresó apoyo al reclamo de tregua, pero criticó que el texto aprobado "distrae" en lugar de "apoyar la discusión del abanico completo de vías diplomáticas que pueden marcar el camino a una paz duradera".

Esta sesión precede a otra del Consejo de Seguridad, el máximo órgano de decisión de la ONU, donde los 15 miembros integrantes no han conseguido sacar adelante medidas contundentes durante los cuatro años de guerra debido al poder de veto de Rusia.

Durante la sesión en el Consejo, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que, cuatro años después del comienzo de la guerra en Ucrania, el costo humano es "catastrófico" y pidió "medidas concretas" para desescalar la violencia.

En un mensaje leído por la subsecretaria general para Asuntos Políticos, Rosemary A. DiCarlo, Guterres subrayó que el conflicto sigue teniendo "consecuencias en cascada" por lo que calificó como "una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de la ONU".

"Vidas destrozadas. Comunidades devastadas. Y una inestabilidad regional y mundial cada vez más profunda", señaló el jefe de la ONU al describir el impacto de los cuatro años de enfrentamientos.

Asimismo, insistió en que se necesitan "medidas concretas para desescalar la violencia y abrir espacio a la negociación".

Según detalló, el costo humano es "catastrófico", dado que más de 15 mil civiles han muerto desde el inicio del conflicto y más de 41 mil han resultado heridos.

