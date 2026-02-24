Madrid.- No es cierto que el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, haya grabado un audio culpando de haberlo traicionado a la modelo María Julissa antes de ser abatido, a pesar de lo que afirman usuarios en redes sociales que difunden un video con una voz generada digitalmente mediante inteligencia artificial (IA).

Publicaciones en redes sociales como Facebook y X comparten un clip que contiene la supuesta última voluntad del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que afirma que la modelo lo vendió y ordena matarla a ella y a su familia.

“Escúcheme bien wey, nos cayeron (…) nos vendió la (…) María Julissa, si no te contacto manda a quebrar a toda su descendencia”, se escucha en el supuesto audio del narcotraficante mexicano.

Lee también Reportan muerte de “El Mencho” en operativo, fuentes federales confirman el deceso

“ATENCIÓN: De último momento se filtra lo que podía ser el último audio de ‘El Mencho’ antes de su descenso (sic)”, comenta un usuario en X sobre la pieza, que se ha viralizado tras las recientes informaciones sobre el operativo.

Supuesto audio de "El Mencho" generado con IA

HECHOS: La supuesta grabación de "El Mencho" difundida en redes sociales no es auténtica y presenta indicios claros de manipulación digital, así lo demuestra una revisión del audio por parte de EFE Verifica y una herramienta de análisis forense.

En primer lugar, un análisis a fondo revela que el audio carece de la naturalidad de la voz humana, mostrando una sensación robótica y monótona característica de los programas de síntesis de voz.

Lee también Perfil: El ascenso y caída de “El Mencho”; era el rostro del CJNG y uno de los capos más buscados del país

Por otro lado, una búsqueda avanzada con palabras clave en medios de comunicación y una revisión de los canales oficiales de las fuerzas de seguridad no arroja ninguna evidencia sobre la existencia de esta filtración.

Asimismo, tampoco consta que ninguna autoridad oficial o policial de México haya validado o difundido este material como parte de las pruebas del operativo.

Un análisis forense de la pieza realizado con la herramienta de detección de IA Truth Scan revela que existe un 99 % de probabilidad de que el audio esté íntegramente hecho con inteligencia artificial.

Lee también "El Mencho", una década bajo acecho en México; el líder del CJNG fue localizado en cinco ocasiones y logró huir

Este tipo de tecnología permite clonar timbres de voz a partir de muestras previas para crear mensajes con contenido falso.

Modelo María Julissa desmiente el vínculo con "El Mencho"

Por su parte, la modelo mexicana María Julissa —señalada directamente en el audio— se ha pronunciado sobre las distintas acusaciones que ha recibido para desmentir cualquier implicación en la captura del narcotraficante.

A través de un comunicado publicado en su perfil de Instagram, la creadora de contenido calificó la situación de falsa y pidió a sus seguidores prudencia ante la desinformación.

Lee también Atomización del CJNG es poco probable, asegura experto; ve a cinco candidatos a suceder a “El Mencho”

“No caigan en noticias falsas y consulten siempre fuentes confiables y oficiales”, manifestó la modelo en su respuesta a la viralización del rumor.

En conclusión, el audio atribuido a "El Mencho" es falso. Se trata de una creación digital realizada con inteligencia artificial y no existe constancia oficial ni periodística de que el narcotraficante grabara dicho mensaje antes de ser abatido.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc