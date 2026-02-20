Estados Unidos rechazó cualquier gobernanza mundial de la Inteligencia Artificial (IA), una tecnología que alimenta temores sobre su impacto en la sociedad, en los empleos o en la salud del planeta.

"Rechazamos totalmente la gobernanza global de la IA", declaró este viernes el asesor tecnológico de la Casa Blanca, Michael Kratsios, durante la Cumbre sobre el Impacto de la IA celebrada en Nueva Delhi.

Unas horas antes, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, había confirmado la constitución de una comisión científica destinada a "convertir el control humano en una realidad técnica" para la inteligencia artificial.

La frenética demanda de IA generativa ha disparado los beneficios de las empresas tecnológicas.

"Nos estamos adentrando en lo desconocido", dijo Guterres este viernes. "El mensaje es simple: menos exageración, menos miedo. Más hechos y evidencia".

"La gobernanza basada en la ciencia no es un freno al progreso", sino que puede hacerlo "más seguro, más justo y más ampliamente compartido", defendió Guterres en la cumbre.

Para el representante de la Casa Blanca, la inteligencia artificial tiene el potencial de "promover el crecimiento humano y generar una prosperidad sin precedentes".

Las "obsesiones ideológicas centradas en los riesgos, como el clima o la equidad, se convierten en excusas para la gestión burocrática y la centralización", afirmó.

La Asamblea General de la ONU designó a 40 expertos para un nuevo grupo denominado Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial, indicó Guterres.

Declaración conjunta

La cumbre de Nueva Delhi se cerrará con una declaración conjunta que será publicada el sábado, informó el ministro indio de las Tecnologías de la Información, Ashwini Vaishnaw.

El gobierno estadounidense es reacio a regular el acceso y los contenidos de las plataformas, para no socavar -justifica- la libertad de expresión.

Washington publicó el viernes por la tarde una declaración conjunta con India en la que afirma que ambos países adoptan un enfoque global "favorable al espíritu empresarial y la innovación" con "marcos regulatorios" que fomenten la inversión.

La cita de Delhi fue además la primera cumbre sobre inteligencia artificial que se celebra en un país en desarrollo, e India aprovecha la oportunidad para impulsar sus ambiciones de alcanzar a Estados Unidos y China.

Los opositores al primer ministro indio Narendra Modi aprovecharon la ocasión para protestar contra su política en el parque de exposiciones donde se celebra la cumbre. La policía detuvo a algunos de estos activistas.

Nueva Delhi espera más de 200 mil millones de dólares en inversiones durante los próximos dos años, y varios gigantes tecnológicos estadounidenses han presentado esta semana nuevos acuerdos y proyectos de infraestructura.

"Bien común" mundial

Sam Altman, director de OpenAI y su famoso robot conversacional ChatGPT, pidió el jueves en el foro la adopción urgente de una regulación sobre el uso de la inteligencia artificial.

"La democratización de la IA es la mejor manera de garantizar que la humanidad prospere", aseguró en su intervención. "Esto no quiere decir que no necesitemos ninguna regulación o medida de seguridad. Es obvio que las necesitamos, urgentemente".

Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó que, "sin una acción colectiva, la inteligencia artificial agravará las desigualdades históricas".

"Los algoritmos no son solo aplicaciones de códigos matemáticos que sustentan el mundo digital, son parte de una compleja estructura de poder", añadió el mandatario latinoamericano, al señalar que cuando "unos pocos" los controlan "no estamos hablando de innovación, sino de dominación".

Los debates de la cumbre de Nueva Delhi han abarcado grandes temas, desde la protección de los niños hasta la pérdida de puestos de trabajo y la necesidad de un acceso más equitativo a las herramientas de IA en todo el mundo.

Sin embargo, ese amplio enfoque y las vagas promesas realizadas en las citas anteriores en Francia, Corea del Sur y Reino Unido podrían hacer que los compromisos concretos sean poco probables.

La próxima cita mundial anual tendrá lugar en Ginebra en 2027.

