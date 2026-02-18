Más Información

El instó a las organizaciones católicas a incluir en sus sitios web el enlace al canal de noticias oficiales del Vaticano, mientras la Santa Sede lucha contra la avalancha de contenido generado por inteligencia artificial () en línea.

Vatican News, el medio de comunicación de la , informó el miércoles que el pontífice había escrito a los obispos invitándolos a utilizar ese servicio en los de parroquias, diócesis y asociaciones católicas.

La idea es ofrecer un canal constantemente actualizado con videos autorizados del papa, así como discursos, anuncios, textos e historias de los medios oficiales del , en 40 idiomas diferentes.

En su carta, León XIV afirmó a los obispos que se trataba de una “herramienta de evangelización” y “una forma para que sus parroquias y comunidades obtengan constantemente información de la fuente primaria”.

Una investigación de AFP realizada en los meses posteriores a la entronización del papa León en mayo de 2025 identificó docenas de páginas de y TikTok que publicaban videos y grabaciones generados por IA, atribuidos al papa.

En , un video en español recibió 9,6 millones de visualizaciones y afirmaba mostrar a León XIV predicando sobre el valor de adorar a las mujeres. Otro, que llevaba una etiqueta de IA, pero aun así engañaba a los espectadores, fue visto unas 32,9 millones de veces.

Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, afirmó que la nueva iniciativa “puede servir para combatir el fenómeno de las noticias falsas al permitir el acceso inmediato a la fuente original de las noticias y los textos”.

