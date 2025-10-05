El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) informó que la falla en su sitio web no afecta las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México ni los otros servicios que ofrece.

En una tarjeta informativa, el C5 explicó que la operación de las cámaras de videovigilancia, así como sus resguardos y el sistema de despacho, a través de las líneas de emergencias, se encuentran aislados tecnológica y operativamente de la página web, que es meramente informativa del C5.

Lee también Influencers, el nicho digital que el narco usa para lavar dinero

“Ni la operación del C5 ni la información sensible que resguarda la institución resultó comprometida porque ninguno de esos insumos se almacenan en la página web informativa, alojada en servidores de la CDMX”, se precisó.

El C5 indicó que, en coordinación con la ADIP, se implementaron de manera inmediata las acciones de análisis correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL