A través de la plataforma DownDetector, usuarios han comenzado a reportar la caída de YouTube, la plataforma de videos de Google.

De acuerdo con los reportes, el 66% de los usuarios han señalado que tienen problemas con la aplicación, el 6% con la transmisión de video y el 28% con el sitio web.

Hasta el momento de redacción de esta nota, aproximadamente a las 7:30 pm, DownDetector había sumado más de 14 mil informes con problemas en la plataforma.

Lee también Brozo y Loret asisten al “banquete más lujoso de México” en la Suprema Corte; critican falta de austeridad de ministros

El pico de quejas se dio cerca de las 7:30, con usuarios reportando problemas en la barra de búsqueda, historial, reproducción de videos y el despliegue de la página principal.

¿Cuánto tiempo duró la caída de YouTube?

De acuerdo con DownDetector, las fallas duraron solo media hora y el servicio comenzó a reestablecerse de forma automática tanto en la aplicación como en la página web.

Lee también La Velada del Año VI: Conoce la fecha de revelación del cartel oficial; Ibai Llanos lanza detalles del evento

Por su parte, la reproducción a través de televisores aún sigue presentando problemas, por lo que se cree que el servidor se reestablecerá de forma paulatina en todos sus formatos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv