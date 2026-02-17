Más Información

A través de la plataforma DownDetector, usuarios han comenzado a reportar la caída de , la plataforma de videos de Google.

De acuerdo con los reportes, el 66% de los usuarios han señalado que tienen problemas con la aplicación, el 6% con la transmisión de video y el 28% con el .

Hasta el momento de redacción de esta nota, aproximadamente a las 7:30 pm, DownDetector había sumado más de 14 mil informes con problemas en la plataforma.

El pico de quejas se dio cerca de las 7:30, con usuarios reportando problemas en la barra de búsqueda, historial, reproducción de videos y el despliegue de la página principal.

¿Cuánto tiempo duró la caída de YouTube?

De acuerdo con DownDetector, las fallas duraron solo media hora y el servicio comenzó a reestablecerse de forma automática tanto en la aplicación como en la página web.

Por su parte, la reproducción a través de televisores aún sigue presentando problemas, por lo que se cree que el servidor se reestablecerá de forma paulatina en todos sus formatos.

