Más Información
Reforma electoral, sin acuerdo aún con el PT y Verde: Monreal; asegura que Morena "respaldará en todo" la iniciativa
Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes
SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución
Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores
A través de la plataforma DownDetector, usuarios han comenzado a reportar la caída de YouTube, la plataforma de videos de Google.
De acuerdo con los reportes, el 66% de los usuarios han señalado que tienen problemas con la aplicación, el 6% con la transmisión de video y el 28% con el sitio web.
Hasta el momento de redacción de esta nota, aproximadamente a las 7:30 pm, DownDetector había sumado más de 14 mil informes con problemas en la plataforma.
Lee también Brozo y Loret asisten al “banquete más lujoso de México” en la Suprema Corte; critican falta de austeridad de ministros
El pico de quejas se dio cerca de las 7:30, con usuarios reportando problemas en la barra de búsqueda, historial, reproducción de videos y el despliegue de la página principal.
¿Cuánto tiempo duró la caída de YouTube?
De acuerdo con DownDetector, las fallas duraron solo media hora y el servicio comenzó a reestablecerse de forma automática tanto en la aplicación como en la página web.
Lee también La Velada del Año VI: Conoce la fecha de revelación del cartel oficial; Ibai Llanos lanza detalles del evento
Por su parte, la reproducción a través de televisores aún sigue presentando problemas, por lo que se cree que el servidor se reestablecerá de forma paulatina en todos sus formatos.
Islas Marías sin turistas, ingresos bajan 40.3% en 2024; Auditoría Superior pide reforzar promoción del destino
desa/rmlgv
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]