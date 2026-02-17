Como destino turístico, las “Islas Marías” registraron una caída en su crecimiento, ya que sus ingresos bajaron 40.3% en 2024, con respecto al 2023, de acuerdo con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el reporte aseguró que “los ingresos que se recaudaron presentaron una disminución”, ya que de 37 mil 531.3 millones de pesos recibidos en 2023, bajó a 22 mil 406.8 miles de pesos en 2024.

Se registró una “situación similar en la atención de turistas, debido a que se registraron 6 mil 004 visitantes en 2023 y 3 mil 902 en 2024”.

La ASF dijo que este destino que opera la Secretaría de Marina “no acreditó disponer de todos los elementos para evaluar y supervisar su funcionamiento, lo que mostró que se requiere instrumentar los mecanismos y procedimientos específicos para contribuir a asegurar una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas”.

Ese destino, que hace unos años también lo promocionó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), requiere que la Marina “establezca los mecanismos para incrementar el número de turistas”.

La ASF dijo que si bien se capacita a elementos de la Marina para atender este destino turístico y se construyeron áreas recreativas y se amplió el restaurante como complemento a las instalaciones turísticas en el Centro Turístico Islas Marías, enlistó las siguientes recomendaciones:

Implementar los mecanismos para asegurarse de que “la Comisión Presidencial encargada de la Coordinación Institucional sesione mínimo dos veces al año conforme a lo normado y dé seguimiento a los acuerdos; efectúe las acciones programadas para promocionar el recinto turístico”.

Además, piden que disponga de mecanismos para delimitar los recursos y actividades de mantenimiento e implemente mecanismos para incrementar el número de visitantes.

