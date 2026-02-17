La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó nuevas irregularidades en pagos en exceso en el proyecto del Tren Maya por 87.8 millones de pesos en tramos de obra que se fiscalizaron para la cuenta pública de 2024.

La gran mayoría del daño al erario público que encontró la ASF se refiere a obras referidas en la Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 4, Izamal-Cancún, en los Estados de Yucatán y Quintana Roo, en las que participó el Consorcio del MAYAB, S.A. de C.V., ICA Constructora, S.A. de C.V., e ICA Constructora de Infraestructura, S.A. de C.V.

En total, encontró pagos en exceso por 79 millones 706 mil pesos en el contrato de obra número TM-TRAMO4/20-OI-04, debido a la incorrecta integración de tres precios unitarios extraordinarios relativos a muros de contención, ya que se consideraron costos en los insumos de acero y concreto superiores a los originalmente contratados.

Además, en esas mismas obras, hubo otros pagos irregulares por 5.9 millones de pesos.

Asimismo, en el Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública/LPN, de Supervisión Técnica de los Proyectos Ejecutivos Integrales de los Tramos I al VII del Tren Maya, el cual se le asignó a Senermex Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., también encontró pagos irregulares.

En ese caso, se trató de pagos en exceso por 2 millones 203 mil pesos.

El informe individual apunta que, en el precio unitario extraordinario número EXT-073 “Informe Mensual de la Supervisión Técnica de la Coordinación de Revisión Documental de Proyectos As-builts del Proyecto Integral Tren Maya en sus tramos del I al VII… “, con un precio unitario de un millón 101 mil pesos, ya que de los dos informes pagados únicamente se proporcionaron los “listados de reuniones” y no se entregaron los planos As-builts, los listados de documentos recibidos, revisados, de comentarios enviados, de eventos e incidencias y el plan de acción; sin embargo, se pagaron al 100.0%.

Además, en esta nueva entrega, se entregaron otros 12 informes individuales del proyecto del Tren Maya, el cual costó cerca de 550 mil millones de pesos, mucho más que los 129 mil millones de pesos que estimaba el gobierno anterior.

En esos documentos que publicó la Auditoría Superior de la Federación, se explica que, tras la fiscalización, básicamente 11 a Fonatur de la Secretaría de Turismo y uno a la Sedena, que si bien se encontraron irregularidades, fueron solventadas por los funcionarios públicos.

En otros casos, según la auditoría, no encontró irregularidades y, por lo tanto, no hubo daño al erario.

El Tren Maya fue inaugurado en 2023, y actualmente sigue en obras de construcción del segmento de carga.

