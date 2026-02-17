Más Información

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

EU lanza 3 nuevos ataques en el Pacífico y el Caribe contra supuestas narcolanchas; hay 11 muertos

EU lanza 3 nuevos ataques en el Pacífico y el Caribe contra supuestas narcolanchas; hay 11 muertos

Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los Playoffs de este martes 17 de febrero

Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los Playoffs de este martes 17 de febrero

Sheinbaum no ve necesidad de que FGR investigue a Julio Scherer; “¿por qué no hablan de García Luna?”, expresa

Sheinbaum no ve necesidad de que FGR investigue a Julio Scherer; “¿por qué no hablan de García Luna?”, expresa

El bajo de México afecta el consumo de los mexicanos en los puntos de , lo que llevó a vender pequeñas porciones, diversificar productos y, en general, a adaptar el modelo.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias, Betsy Eslava, dijo: “No somos ajenos a la . El año pasado fue un crecimiento del 0.7%, es muy poquito. Este año se espera entre el 1.2% y 1.5% de crecimiento”, por lo que se tienen que adaptar los modelos con rapidez.

Por lo anterior, “sí (hubo impacto)… claro que el consumo bajó” en las y, para responder a ello, se hacen ajustes a los modelos de negocio de las franquicias.

Lee también

Por ejemplo, en Polanco, , una zona de alta plusvalía, “el consumo bajó mucho”; para compensar esa situación, una franquicia comenzó a vender tacos de canasta, otra marca decidió empezar a vender pizzas a la mitad en lugar de todas completas, es decir, se adapta al mercado.

Explicó que cuando el baja, las franquicias cambian de estrategia, “nos hemos sabido adaptar”.

En conferencia de prensa, “Perspectivas del sector franquicias en México y Presentación de la #FIF2026”, Feria Internacional de Franquicias 2026, que se realizará en Aguascalientes del 5 al 7 de marzo, Eslava dijo que actualmente hay mil 550 marcas de franquicia.

Lee también

Esas marcas cuentan con 95 mil puntos de venta, de las cuales el 29% son de y bebidas, el 21% de salud y , el 17% servicios generales y el 11% ventas a detalle, con más de un millón de empleos directos.

Añadió que para este 2026 estiman un crecimiento del 6% del número de puntos de venta, gracias a que el sector crece cuatro veces por arriba de la economía.

Descartó que haya impactos por el aumento de tras la entrada en vigor de los que cobra México a países asiáticos. “Somos de los sectores menos afectados”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]