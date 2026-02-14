Más Información

“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa

Ofrecen cargo en el extranjero a Marx Arriaga, pero lo rechaza; se le planteó participar en otra área: Mario Delgado

Tras salida de Marx Arriaga de la SEP, Sheinbaum dice que los libros de texto "no van a cambiar"; defiende modelo educativo

Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año

Smog en el aire; se mantiene activa la contingencia ambiental este 14 de febrero

Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp

La emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SE-2025 que establece especificaciones técnicas, métodos de prueba y requisitos de información comercial de productos de para la construcción.

Dicha norma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 febrero, tiene como objetivo garantizar la seguridad y calidad de los productos de acero utilizados en el sector de la construcción.

De igual forma, brindar certeza jurídica, crear condiciones de competencia equitativa para la industria nacional, además de proteger a los en el sector productivo, informó en un comunicado.

La dependencia señaló que la infraestructura de la calidad es un eje estratégico para el desarrollo industrial y comercial del país mediante la expedición de Normas Oficiales Mexicanas, como parte del .

Para consultar la información completa sobre esta Norma Oficial Mexicana, el Diario Oficial de la Federación puso a disposición el siguiente enlace.

