La Secretaría de Economía emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SE-2025 que establece especificaciones técnicas, métodos de prueba y requisitos de información comercial de productos de acero para la construcción.

Dicha norma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 febrero, tiene como objetivo garantizar la seguridad y calidad de los productos de acero utilizados en el sector de la construcción.

De igual forma, brindar certeza jurídica, crear condiciones de competencia equitativa para la industria nacional, además de proteger a los consumidores en el sector productivo, informó en un comunicado.

La dependencia señaló que la infraestructura de la calidad es un eje estratégico para el desarrollo industrial y comercial del país mediante la expedición de Normas Oficiales Mexicanas, como parte del Plan México.

Para consultar la información completa sobre esta Norma Oficial Mexicana, el Diario Oficial de la Federación puso a disposición el siguiente enlace.

