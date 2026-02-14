San Valentín: Evita fraudes al comprar regalos en línea este 14 de febrero; alertan sobre tiendas falsas y robo de datos

En el Día del Amor y la Amistad, también conocido como San Valentín, aumenta la compra de bienes y servicios en línea, por lo que es importante saber cómo el avance de la Inteligencia Artificial (IA) permite copiar páginas de internet de marcas que si no se distinguen bien podrían robar datos bancarios o identidades, instalar malwares o secuestrar sesiones activas.

En estas fechas proliferan las tiendas falsas de regalos o experiencias, los mensajes de entregas fallidas, la suplantación de marcas en redes sociales y los deepfakes de voz solicitando transferencias urgentes.

“Las empresas que participan en comercio digital —especialmente en temporadas de alta demanda como el 14 de febrero— enfrentan un entorno donde el volumen crece, la sofisticación del ataque aumenta y la tolerancia del consumidor al error es prácticamente nula”, dijo el presidente de Pentafon, Antonio Fajer.

Dijo que los clientes deben comenzar a exigir a las marcas donde adquieren productos y servicios certificaciones que les garanticen que hay controles auditados, protección de datos financieros, gestión integral de riesgos y disponibilidad operativa incluso en picos de alta demanda.

Comentó que identificar sitios web apócrifos es un reto técnico cada vez mayor, porque usando Inteligencia Artificial, los ciberdelincuentes logran clonar la estética, el tono comunicativo y los procesos transaccionales de marcas reales en tiempo récord. "Actualmente, el engaño digital ha evolucionado: ya no depende de fallos visibles, sino de una ejecución milimétrica".

Para mitigar este riesgo, sugirió tres niveles de verificación:

En primer lugar, la inspección minuciosa del dominio, expuso que organismos como el FBI y la Federal Trade Commission señalan que el uso de alteraciones leves en la URL persiste como una de las estrategias más efectivas. Un solo carácter modificado o una extensión distinta pueden ser suficientes para suplantar una identidad corporativa.

En segundo lugar, la evaluación del contexto operativo. Según informes del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), la IA generativa ha democratizado la creación de portales fraudulentos de alta fidelidad a bajo costo, provocando un aumento exponencial en los casos de suplantación a nivel mundial.

En tercer lugar, el monitoreo del comportamiento técnico. Es fundamental estar alerta ante redirecciones sospechosas, formularios que exigen información innecesaria o métodos de pago que carecen de protocolos de seguridad robustos.

