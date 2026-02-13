¿Cómo cuidar tu bolsillo este 14 de febrero?; los mejores consejos según Profeco para no gastar de más

En muchas ocasiones, la ilusión de celebrar al amor o la amistad puede llevar a las personas a realizar gastos que no se tenían previstos, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) hace algunas recomendaciones para que el festejo del 14 de febrero no afecte tu bolsillo.

Con motivo del Día San Valentín, los enamorados suelen celebrar en grande consintiendo a sus parejas con un sinfín de detalles que van desde flores o chocolates, hasta costosas cenas románticas. Por ello, la institución recuerda que la compañía es el mejor regalo y que no es necesario derrochar dinero para demostrar cariño, pues las expresiones sinceras de afecto son más valiosas que cualquier gasto excesivo.

Sorprende a tu persona favorita con pequeños detalles. Foto: Pexels

¿Cómo cuidar tu bolsillo este 14 de febrero, según Profeco?

En ocasiones, la Procuraduría especifica que durante la etapa de enamoramiento puede desarrollarse un “materialismo afectivo”, es decir, la tendencia a relacionar la calidad o el costo de un regalo con la intensidad del afecto. Esto puede causar que las personas elijan artículos costosos bajo la creencia de que su valor monetario será proporcional a la cantidad de amor que experimente por esa persona.

Antes de caer en este caso al dar un regalo, la Profeco aconseja definir cuánto se puede gastar y comprar con anticipación para evitar los aumentos de precio en temporadas de alta demanda, así como comprar en tiendas establecidas hacer válida la garantía del objeto en casos de devolución o cambio.

Otra de las recomendaciones es no hacer compras de flores, chocolates, cenas o joyas en la modalidad de meses sin intereses, ya que se terminará pagando durante meses algo efímero. De igual manera, se pueden aprovechar las promociones dos por uno, los horarios de descuento o las tarjetas de cliente frecuente.

No hay que gastar grandes sumas de dinero para demostrar afecto. Foto: Pixabay

¿Dónde denunciar promociones engañosas o cualquier irregularidad en un negocio?

Para que ningún proveedor o prestador de servicio arruine la celebración, la Profeco pide denunciar abusos o irregularidades a través del Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722 y al correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

