Vivir en pareja no solo es compartir momentos o espacios, sino coordinar metas, gastos y decisiones económicas conjuntas, y este 14 de febrero, Día de San Valentín, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ofreció algunos consejos para evitar la "infidelidad financiera" en una relación.

La llamada "infidelidad financiera" surge cuando alguno de los integrantes de la relación oculta deudas, gasta sin avisar o usa recursos comunes sin platicarlo previamente con su pareja.

Por ello, en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) compartió una guía para que cada pareja elija el esquema financiero que mejor se adapte a su realidad y así evitar "que las deudas apaguen la chispa".

En el marco del Día del Amor y la Amistad sugieren que que cada persona debe tener clara su situación personal y para ello plantea preguntas como ¿Cuánto ingreso tengo realmente cada mes?, ¿Cuáles son mis gastos fijos (renta, servicios, suscripciones)?

Recomiendan que una vez que cada parte tenga sus respuestas dialoguen para alinear sus expectativas con base en cuestionamientos como qué gastos compartirán a partir de ahora, las metas que quieren lograr juntos, cómo se dividirán los gastos.

Aseveran que esos acuerdos reducen confusiones y evitan la "infidelidad financiera", además de que existen herramientas diseñadas para facilitar la vida en común.

Herramientas financieras para facilitar la vida en pareja

En ese sentido, señala las cuentas de ahorro mancomunadas que permiten a la pareja gestionar un fondo común donde el manejo de los recursos es en conjunto y se sugiere que antes de contratarla, en pareja se respondan con sinceridad si las metas son claras y si ambos pueden aportar de forma constante.

Recuerda que en este tipo de cuentas que pueden ser mancomunadas (ambos deben autorizar cada movimiento) o solidarias (cualquiera puede disponer del dinero), es importante llevar un registro de las aportaciones y del uso de los recursos, para evitar malos entendidos.

También señala el crédito hipotecario mancomunado, que permite a la pareja acceder a un monto mayor para construir su patrimonio, siempre y cuando ambos cuenten con ingresos estables y comprometiéndose a un pago a largo plazo.

En esta herramienta Profeco sugiere revisar la tasa de interés, los seguros obligatorios, plazos, penalizaciones y cláusulas de rescisión, además de establecer por escrito cómo se dividirán los pagos mensuales. Se tiene que dejar muy claro qué pasará con la propiedad en caso de una separación.

Otras herramientas para facilitar la vida en común, de acuerdo con Profeco y Consusef, son las tarjetas de crédito con responsabilidad compartida, siempre tomando en cuenta que el titular de la cuenta es el único responsable legal del pago total, así como los seguros de vida o de gastos médicos mayores, aunque antes de contratarlos, sugiere definir quién será el titular, quién pagará la prima y quiénes serán los beneficiarios.

Para fortalecer la relación de pareja, también sugieren algunos hábitos financieros como: fijar metas comunes, celebrar sus logros, hacer un plan sencillo mensual y revisar sus finanzas cada mes.

