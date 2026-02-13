En línea con la debilidad laboral registrada al cierre del año pasado y al arranque de 2026, los retiros por desempleo de las Afore alcanzaron en enero un total de 3 mil 394 millones de pesos, un crecimiento de 17% anual en términos reales, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Según las estadísticas del regulador, se trata de la cifra más alta para un enero en los registros históricos, con un total de 162 mil 250 personas que dispusieron de su ahorro para el retiro para enfrentar el desempleo, esto es, 14 mil 280 más respecto del mismo mes de 2024.

Cabe recordar que en 2025 se marcó un máximo histórico en los retiros por desempleo de las Afore en México, ante la debilidad de la economía y la presencia de la práctica irregular de falsos gestores que realizan el trámite a nombre de los trabajadores, situación que mantiene en alerta a las autoridades del país.

Lee también Inflación en EU retrocede en enero a 2.4% interanual; el costo de vida sigue siendo un tema central

Así, el año pasado se alcanzó un total de 38 mil 882 millones de pesos en retiros por desempleo de las Afore, con un total de un millón 944 mil personas que ejecutaron este derecho como parte de su cuenta de ahorro para el retiro.

Para la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), el comportamiento en los retiros por desempleo en el ahorro pensionario está en concordancia con el incremento en los saldos de las cuentas y los salarios de los trabajadores.

Así, el monto total de los retiros del año representa menos del 0.5% de los activos bajo administración en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Lee también Solteros, los que más buscan ordenar sus deudas, según encuesta; claridad sobre montos y fechas de pago, clave contra presión financiera

Por administradora, en enero de 2026, la Afore con el mayor flujo en retiros por desempleo fue Coppel, con 744.8 millones de pesos. La cifra la coloca como la administradora con mayor monto retirado por este concepto durante el mes, superando con amplitud al resto de las instituciones. En segundo lugar aparece Azteca, con 543.4 millones de pesos, seguida muy de cerca por Banamex, que reportó 510.7 millones de pesos en retiros por desempleo.

En un siguiente nivel se ubican Sura, con 393.5 millones de pesos, y XXI Banorte, con 503.2 millones de pesos, esta última apenas por debajo de Banamex.

Por debajo de ese grupo se encuentran Profuturo con 289.3 millones de pesos, Invercap con 175.4 millones, Principal con 165.9 millones, Inbursa con 57.4 millones y PensionISSSTE con 11.1 millones de pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/bmc

Noticias según tus intereses