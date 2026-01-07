Mientras en el país expertos estimaron un crecimiento promedio del PIB de entre 0.3% y 0.5% para el 2025, el sector de las franquicias podría registrar un cierre del año pasado de 9% en el concepto de nuevas marcas.

El fundador y presidente de Gallástegui Armella Franquicias, Juan Manuel Gallastegui Armella, dijo lo anterior y añadió: “Pienso que desde el punto de vista de nuevos conceptos el crecimiento cerrará en el orden del 9% y en ámbito de nuevos puntos de ventas el crecimiento será alrededor del 8%...”.

Expuso a EL UNIVERSAL “si consideramos que hay cerca de 110 mil puntos de venta, un crecimiento de un 8% es importante, sobre todo si consideramos que por cada establecimiento franquiciado se genera un promedio de 8 empleos”.

Añadió que “el sector tuvo un crecimiento importante por las condiciones económicas por las que ha atravesado el país con los temas de aranceles, control de la inflación”, entre otros.

Explicó que “en el otro ámbito el de nuevos conceptos si tomamos en cuenta que debe de existir más de 2 mil marcas que están franquiciando, si el crecimiento es del 9% pues también veremos una mayor fortaleza del sector”.

Consideró que el 2025 terminó “con un sector de franquicias fuerte”, en el que hubo tanto crecimiento de marcas como del número de negocios que cada una genera.

Mundial de la FIFA 2026 impulsará franquicias; prevé la AMF

Para el próximo año, la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) espera que el evento deportivo detone o impulse ventas en el sector turismo, consumo, movilidad, infraestructura comercial, entre otros.

Hace unas semanas, la presidenta de la AMF, Betsy Eslava, dijo que “si hay un modelo capaz de crecer rápido, de escalar operaciones, de garantizar estandarización, de atender volúmenes altos de consumidores y de generar empleos formales de manera inmediata, ese modelo es el nuestro”.

La AMF dijo que las franquicias reúnen más de mil 500 marcas, cerca de 95 mil puntos de venta, más de un millón de empleos formales, y aporta alrededor del 5% del PIB nacional, “lo que lo posiciona como uno de los motores económicos más estables del país”.

Explicó que el próximo año las franquicias con mayor impulso por la justa deportiva serán los giros de alimentos y bebidas, logística, servicios de cuidado personal, agencias de viaje, touroperadores y renta de autos.

Por otra parte, la AMF dio a conocer la convocatoria del XXVI Premio Nacional a la Franquicia AMF 2026, la cual reconocerá a las mejores marcas de siete categorías de alimentos y bebidas, servicios, retail, franquicia promesa, innovación y el premio Juan Huerdo a la Contribución al Sistema de Franquicia, que se enfoca en trayectorias y aportaciones de alto impacto para el sector.

“Hoy el Premio Nacional a la Franquicia no solo reconoce trayectorias; mide la capacidad real de competir en un entorno cada vez más profesional, exigente y transparente”, señaló Eslava.

Agregó que “la apertura del Premio responde a una convicción clara: el estándar del sector se fortalece cuando se mide con criterios imparciales, procesos claros y evaluaciones de alto nivel”.

