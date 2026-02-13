Caliente.mx presenta el inicio de CIBACOPA 2026 con nuevo formato e incorporación de franquicia

La vigésima sexta edición del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA) está cada vez más de comenzar.

Este sábado 14 de febrero, comienza la Temporada 2026 con un nuevo formato de competencia, la ampliación del calendario y la incorporación de una nueva franquicia.

Para esta nueva campaña, la actividad durará hasta julio y contempla 220 encuentros, entre rol regular y CibaCup, por lo que será uno de los calendarios más amplios del basquetbol profesional en nuestro país.

El nombre de la temporada será el de Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA presentada por Caliente.mx y contará con la presencia de 11 equipos.

Dichas franquicias se dividen en Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Coahuila y Ciudad de México.

Para el “sitio número uno de apuestas en México y la casa de los mejores casinos y apuestas deportivas”, la alianza con CIBACOPA “acompaña el desarrollo de uno de los circuitos de basquetbol con mayor crecimiento en el país, con presencia en múltiples ciudades y un calendario que concentra actividad deportiva durante más de cinco meses”.

Cabe resaltar que todos los partidos de la Temporada 2026 serán transmitidos a través de la plataforma de Caliente.mx, donde los aficionados a la Liga también contarán con grandes beneficios.

Entre los privilegios, están los boletos para los juegos y “experiencias únicas” que podrán ganar a través de las redes sociales de la Liga y de Caliente.mx.

El duelo inaugural, de mañana, se jugará en Torreón entre los Toros Laguna y los Venados de Mazatlán, el nuevo integrante del circuito.

Para esta temporada, se incorpora la CibaCup, un torneo que se “disputará de forma alterna con el rol de juegos y que dividirá a los equipos en dos grupos, generando más actividad competitiva durante la primera mitad de la temporada”.

El campeón de la edición pasada de CIBACOPA comenzará la defensa de su título en un certamen que “mantendrá actividad constante hasta el 21 de mayo, fecha en la que arrancan los playoffs con ocho equipos clasificados”. Además, La Serie Final está programada para arrancar el lunes 20 de julio.