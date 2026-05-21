La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reportó el arribo de 11 mil 290 hembras de tortuga golfina al Santuario Playa Escobilla, en Oaxaca, iniciando la temporada 2026-2027.

En un comunicado, informó que para mitigar los riesgos de depredación y saqueo, pobladores de la comunidad de La Escobilla colaboraron en la reubicación estratégica de nidos, a fin de garantizar el resguardo seguro en este fenómeno natural.

Tras este arribo de ejemplares de tortuga golfina, la dependencia federal hizo un llamado a la ciudadanía a observar este fenómeno de manera responsable, por medio de guías y prestadores de servicios autorizados.

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Lo anterior, indicó, con el objetivo de respetar y valorar la vida marina, garantizando en todo momento la continuidad de su ciclo biológico.

La autoridad ambiental detalló que durante cinco días se realizó un monitoreo de protección y vigilancia de la arribada, el cual estuvo a cargo de personal técnico de Conanp y fuerzas federales de Seguridad, así como habitantes de las comunidades de Guapinole y Barra del Potrero.

Arriban 11 mil 290 hembras de tortuga golfina al Santuario Playa Escobilla, en Oaxaca. Foto: Conanp

En ese sentido, reconoció la labor de inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN). Además, garantizó que las acciones se mantendrán durante el resto de la temporada.

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“La Conanp refrenda el compromiso del Gobierno de México con la conservación de la biodiversidad y convoca a la sociedad a proteger nuestro patrimonio natural”, concluyó.

La tortuga golfina, cuyo nombre científico es Lepidochelys olivacea, es considerada la especie de tortuga más pequeña de la familia Cheloniidae.

En México, se distribuye en toda la costa del Pacífico, teniendo sus principales áreas de concentración en el estado de Oaxaca. Es una especie protegida por la NOM-129-SEMARNAT, por lo que su captura o daño está prohibido.

Arriban 11 mil 290 hembras de tortuga golfina al Santuario Playa Escobilla, en Oaxaca. Foto: Conanp

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