La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reportó la recuperación de una colonia del murciélago orejón mexicano (Macrotus waterhousii) que habita en Cueva del Cerrito de la comunidad de San Sebastián Zinacatepec, Puebla, con un incremento de 50 ejemplares en 2017 a más de 500 en 2026.

En un boletín, la autoridad ambiental detalló que a casi nueves años de haber iniciado trabajos de monitoreo, rescate y restauración en el sitio, se pudo observar la reproducción de la especie en este refugio.

En 2017, detalló, la especie Macrotus waterhousii veía amenazado su hogar por la acumulación de escombros y basura en el sitio, por lo que la comunidad, a través de autoridades municipales y agrarias, emprendió acciones para su rescate de forma coordinada con la Reserva de la Biosfera Tehuacán Cuicatlán.

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“Al paso del tiempo la comunidad se siente satisfecha al haber recuperado un espacio que representa el hogar de especies benefactoras para la salud de los ecosistemas, conocer más de los murciélagos y trabajar por su conservación”, aseguró.

Según la Comisión Nacional, durante este lapso se han aplicado recursos que han permitido el registro de nuevas especies y refugios en el Área Natural Protegida (ANP), así como actividades de educación ambiental.

Colonia de murciélago orejón mexicano en Cueva del Cerrito de la comunidad de San Sebastián Zinacatepec, Puebla. Foto: Conanp

Por ello, recordó que el murciélago orejón mexicano es una especie considerada controladora natural de plagas insectiles, al tener una dieta basada e polillas, escarabajos y ortópteros. Además, ayuda a regular poblaciones de insectos que dañan cultivos, por lo que es fundamental para el equilibrio ecológico de los ecosistemas.

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Conanp resaltó que el Valle de Tehuacán Cuicatlán es una de las áreas y sitios de importancia para la conservación de murciélagos, distinción con la que cuenta desde el año 2014, debido a que alberga el mayor número de especies en todo el subcontinente americano.

Por ello, desde esa fecha la Reserva de la Biosfera anunció un fortalecimiento en sus acciones para el conocimiento de los murciélagos:

“Tan sólo en el 2012 se sabía que se distribuían en éste territorio biocultural 37 especies y, derivado del trabajo que se ha hecho, actualmente hay 49 de los cuales 30 especies consumen insectos, 10 frutas, ocho polen y néctar y una especie sangre; seis especies son migratorias, cuatro endémicas y tres se encuentran en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010”, explicó.

Colonia de murciélago orejón mexicano en Cueva del Cerrito de la comunidad de San Sebastián Zinacatepec, Puebla. Foto: Conanp

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