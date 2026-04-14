La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) coordinaron y llevaron a cabo el primer operativo conjunto nacional de inspección y vigilancia en 41 Áreas Naturales Protegidas (ANP) prioritarias en 29 entidades del país, en el marco del convenio de colaboración que suscribieron para fortalecer la conservación, protección y vigilancia de los ecosistemas y su biodiversidad.

A través de un comunicado conjunto, explicaron que, como resultado del operativo, se impusieron 17 clausuras en actividades que no contaban con autorización y se llevaban a cabo dentro de las ANP, así como también se aseguraron 2 vehículos, 39.9 m³ de madera y 36 ejemplares de vida silvestre, entres ellos 33 psitácidos en Tabasco y 3 en Oaxaca, y se retiraron 25 estructuras.

En ese sentido, Mariana Boy Tamborrell, procuradora Federal de Protección al Ambiente, expresó que “la coordinación interinstitucional es fundamental para proteger nuestro patrimonio natural. Queremos mandar un mensaje muy claro de que las áreas naturales protegidas son primordiales para toda la sociedad y asumimos su protección y vigilancia con todos los recursos disponibles”.

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“Seguiremos llevando a cabo más operativos en las ANP y habrá consecuencias para quienes cometan delitos y pongan en riesgo estas zonas y los importantes beneficios que nos brindan”, agregó.

Por su parte, Pedro Álvarez Icaza, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sostuvo que “las Áreas Naturales Protegidas representan el corazón de la conservación en México, y su resguardo exige acciones firmes y coordinadas”.

Profepa y Conanp realizan 17 clausuras tras operativo conjunto en 41 áreas naturales protegidas. Foto: Especial

“Este primer operativo conjunto y simultáneo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente refleja nuestro compromiso de actuar con determinación frente a las actividades que amenazan nuestros ecosistemas, reafirmamos que la protección de la biodiversidad es una tarea permanente y una responsabilidad compartida”, añadió.

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“Continuaremos fortaleciendo la vigilancia en territorio y trabajando con otras instituciones para garantizar la permanencia de la biodiversidad de México y los beneficios ambientales y sociales que proporcionan las ANP para las presentes y futuras generaciones”, expuso.

Durante el operativo conjunto participaron 626 elementos de distintas instancias de los tres órdenes de gobierno y se realizaron 65 acciones operativas: 21 inspecciones, 37 recorridos de vigilancia terrestres y marítimos y 7 filtros de revisión.

El operativo también contó con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales y corporaciones de seguridad estatales y municipales.

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Entre las acciones, destacó el desmantelamiento de 18 estructuras que ocupaban ilegalmente la Zona Federal Marítimo Terrestre en el ANP Reserva de la Biosfera “Los Petenes”, en Campeche, así como en el Parque Nacional “El Veladero”, en Guerrero, se retiraron 7 estructuras, 6 castillos y cercos de alambre de púas y postes, que pretendían constituir un asentamiento humano irregular en el ANP.

Además, se clausuraron predios por cambios ilegales de uso de suelo en la Reserva de la Biosfera en Calakmul, Campeche; en la Área de Protección de Flora y Fauna Médanos de Samalayuca, Chihuahua; en Ríos y Montañas de La Comarca Lagunera y en La Michilía en Durango; en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Puebla; y en Michoacán se aseguraron 39.9 m³ de madera en escuadría.

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