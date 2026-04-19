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La Universidad Nacional Autónoma de México () expresó su rechazo al agravamiento del conflicto en Medio Oriente, originado por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel el pasado mes de febrero.

En un pronunciamiento del Consejo Universitario, la Máxima Casa de Estudios sostuvo que la violencia, en cualquier de sus formas, es inadmisible y contraria a los valores fundamentales que sustentan la coexistencia entre naciones.

Principalmente, reprobó que esta se convierta en una amenaza a la seguridad, la dignidad y la vida de las personas.

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“La comunidad universitaria apela a lo establecido en el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que mandata a los Estados a abstenerse de la amenaza y el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o independencia de cualquier otro Estado o nación”, agregó.

La exhortó a consolidar esfuerzos de todas las partes para mantener la tregua vigente desde el pasado miércoles 8 de abril e hizo un llamado a abrir y mantener canales diplomáticos para alcanzar acuerdos y “lograr una paz duradera”.

En ese sentido, pidió respetar los principios del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, con el fin de garantizar la protección de la población civil.

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“Rechazamos toda acción militar contra la población e infraestructura civil, como escuelas, hospitales y hogares”, señaló.

Por ello, reiteró su compromiso con la convivencia pacífica y el respeto irrestricto a la vida, valores que, aseguró, guían la labor académica y social, privilegiando el diálogo y la diplomacia.

“Fiel a su vocación humanista, esta casa de estudios reitera que la paz es la condición indispensable para el desarrollo, la justicia y la dignidad de la humanidad”, concluyó.

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