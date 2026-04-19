Más Información
Gasolinas, transferencias y agronegocios: así creó Gutiérrez Mueller, cuñado de AMLO, su vasta red empresarial
Advierten crisis democrática si INE pierde autonomía; sin consenso se pondría en duda la legitimidad, exconsejera Dania Ravel
“Mi hijo es incapaz de hacer algo así”; Madre de Juan Jesús, presunto implicado en el feminicidio de Edith, afirma que está amenazado
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó su rechazo al agravamiento del conflicto en Medio Oriente, originado por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel el pasado mes de febrero.
En un pronunciamiento del Consejo Universitario, la Máxima Casa de Estudios sostuvo que la violencia, en cualquier de sus formas, es inadmisible y contraria a los valores fundamentales que sustentan la coexistencia entre naciones.
Principalmente, reprobó que esta agresión militar se convierta en una amenaza a la seguridad, la dignidad y la vida de las personas.
Lee también Josefa González Blanco, exembajadora rodeada de polémicas; así frenó el despegue de un vuelo por retraso personal
“La comunidad universitaria apela a lo establecido en el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que mandata a los Estados a abstenerse de la amenaza y el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o independencia de cualquier otro Estado o nación”, agregó.
La UNAM exhortó a consolidar esfuerzos de todas las partes para mantener la tregua vigente desde el pasado miércoles 8 de abril e hizo un llamado a abrir y mantener canales diplomáticos para alcanzar acuerdos y “lograr una paz duradera”.
En ese sentido, pidió respetar los principios del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, con el fin de garantizar la protección de la población civil.
Lee también Sheinbaum regresa a México tras concluir gira de trabajo en España; reuniones bilaterales y con mexicanos marcaron su agenda
“Rechazamos toda acción militar contra la población e infraestructura civil, como escuelas, hospitales y hogares”, señaló.
Por ello, reiteró su compromiso con la convivencia pacífica y el respeto irrestricto a la vida, valores que, aseguró, guían la labor académica y social, privilegiando el diálogo y la diplomacia.
“Fiel a su vocación humanista, esta casa de estudios reitera que la paz es la condición indispensable para el desarrollo, la justicia y la dignidad de la humanidad”, concluyó.
Joan Manuel Serrat reconoce el trabajo de Sheinbaum como “fantástico”; “hacer política en México es muy difícil”, afirma
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]