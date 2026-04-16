El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, abanderó a las escoltas de alumnas y alumnos que participarán en los Campeonatos Nacionales Universitarios, la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2026, y los exhortó a competir con honor, lealtad, deportivismo y juego limpio, en defensa de los valores de dicha institución.

Durante la ceremonia celebrada en el Frontón Cerrado de la UNAM, el rector deseó éxito a las y los 632 deportistas que representarán a la Máxima Casa de Estudios en las principales justas estudiantiles y juveniles del país.

“Les deseo el mayor de los éxitos en las competencias que habrán de enfrentar. Estoy seguro de que pondrán muy en alto el nombre de su Universidad, que también harán amistades que los acompañarán a lo largo de su vida y será una gran experiencia para todas y todos”, comentó.

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En el acto, la estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración y seleccionada en paranatación, Fernanda Granillo Martín, llamó a sus compañeras y compañeros a comprometerse con un deporte libre de dopaje, trampas y cualquier forma de discriminación.

“Lo hacemos por nuestros valores, por el honor de nuestra máxima casa de estudios, por los principios fundamentales del olimpismo y sobre todo para que nuestra Universidad y el mundo sean un lugar mejor a través del deporte”, indicó.

Además, Granillo Martín convocó a dar el máximo esfuerzo en cada competencia, respetar a los rivales y asumir cada enfrentamiento como el más importante, al tiempo que destacó que “el honor de la victoria se construye con el alma limpia y con la garra de un felino”.

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Agradeció a las autoridades universitarias por crear espacios seguros para el desarrollo académico y deportivo de las y los estudiantes. “Como representantes de la UNAM dejamos el corazón, el espíritu y la sangre en la pista, en la cancha o en la alberca”, afirmó.

Por su parte, la entrenadora en jefe de voleibol de playa femenil, Paula Eguiluz Soto, reconoció a las y los deportistas por su valentía y disciplina, así como a las y los entrenadores por su compromiso en la formación integral de los equipos.

“Sabemos que nuestra responsabilidad y trabajo va más allá de lo técnico. Formamos carácter, sembramos valores y acompañamos sueños”, señaló, tras destacar el papel del deporte como herramienta de transformación.

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dft