En el primer mes de 2026, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) registró plusvalías por 158 mil 471 millones de pesos, arrancando el año con resultados positivos para los trabajadores que tienen cuenta de Afore.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), con este resultado, al arranque de 2026 se mantiene la tendencia positiva en plusvalías en el ahorro, registrada prácticamente durante todo el año pasado.

“Si contabilizamos desde el año anterior, el SAR tiene 9 meses consecutivos con plusvalías”; dijo la Consar.

Cabe recordar que en 2025, el ahorro de los trabajadores administrado en las Afore alcanzó plusvalías por un billón 141 mil 766 millones de pesos, siendo el mejor año en la historia para el sistema.

De acuerdo con la Consar, el monto de plusvalías acumulado en 2025 es 105.1% mayor comparado con lo que se logró en 2024.

Una plusvalía es la ganancia que generan los recursos invertidos cuando suben de valor con el tiempo. En el caso de las Afore, significa el dinero extra que se obtiene al invertir el ahorro de los trabajadores en los mercados financieros.

La información de la Consar muestra que en el primer mes de 2026, los recursos administrados por las Afore acumularon 8 billones 497 mil millones de pesos, monto equivalente a poco más de 23.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Más plusvalías y retiros por desempleo de las Afore

El viernes pasado, la Consar informó también que los retiros por desempleo de las Afore alcanzaron en enero un total de 3 mil 394 millones de pesos, un crecimiento de 17% anual en términos reales, en línea con la debilidad laboral registrada al cierre del año pasado y al arranque de 2026,

Según las estadísticas del regulador, se trata de la cifra más alta para un enero en los registros históricos, con un total de 162 mil 250 personas que dispusieron de su ahorro para el retiro para enfrentar el desempleo, esto es, 14 mil 280 más respecto del mismo mes de 2024.

Cabe recordar que en 2025 se marcó un máximo histórico en los retiros por desempleo de las Afore en México, ante la debilidad de la economía y la presencia de la práctica irregular de falsos gestores que realizan el trámite a nombre de los trabajadores, situación que mantiene en alerta a las autoridades del país.

