Luego de las plusvalías históricas de las Afore registradas en 2025, el sector resaltó que el año pasado fue de excelentes resultados para el ahorro de los trabajadores, a pesar de la volatilidad registrada a lo largo de 12 meses.

“2025 fue un año con excelentes resultados, lo que nos entusiasma y nos compromete a seguir trabajando en beneficio de quienes nos confían su patrimonio”, dijo la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

El lunes, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que durante diciembre, se obtuvieron plusvalías en las Afore por 25 mil 452 millones de pesos para totalizar un neto acumulado en el año de un billón 142 mil millones de pesos, convirtiéndose en una cifra récord para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Según el organismo regulador de las 10 Afore que operan en el país, el monto de plusvalías acumulado en 2025 es 105.1% mayor comparado con lo que se logró en 2024.

“El resultado de diciembre hace que en el año en 11 de los 12 meses se obtuvieran plusvalías lo cual se desvía del comportamiento promedio de los años previos. En todo el periodo de 2025 hubo mucha volatilidad, pero con una tendencia favorable en los mercados, lo cual favoreció el desempeño del sistema”, dijo la Amafore.

La Amafore explicó que el rendimiento promedio del SAR de enero a diciembre fue de 16%, el cual se logró por tener un portafolio diversificado invertido en bonos, acciones y otros instrumentos tanto locales como extranjeros. Foto: pexels

El organismo enfatizó que las Afores invierten los recursos de los trabajadores con una perspectiva de largo plazo y recordar que el desempeño histórico muestra que las minusvalías suelen ser compensadas en los periodos subsecuentes.

La Amafore explicó que el rendimiento promedio del SAR de enero a diciembre fue de 16%, el cual se logró por tener un portafolio diversificado invertido en bonos, acciones y otros instrumentos tanto locales como extranjeros.

“Tras el desempeño de 2025, el rendimiento histórico del sistema se encuentra en el 10.7% nominal en promedio al año y por encima del 5% real, lo que muestra que el ahorro para el retiro administrado por las Afores se encuentra invertido de forma responsable y con un buen desempeño en favor de las y los trabajadores de México y que es superior a otras alternativas disponibles en el mercado”, sostuvo.

La Amafore recalcó que alrededor de 57% de los activos bajo administración del SAR hoy son producto de los rendimientos generados por las inversiones.

“Los recursos que se aportaron para el retiro se han más que duplicado”, comentó.

