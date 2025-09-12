En agosto pasado, los retiros por desempleo de las Afore siguieron mostrando su tendencia al alza y el el octavo mes del año alcanzaron un saldo por 3 mil 356 millones de pesos, un disparo de 115% respecto del mismo mes del año previo, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Según los datos del regulador, en el acumulado de enero a agosto pasado, el retiro por desempleo de las Afore acumuló un total de 24 mil 444 millones de pesos, un crecimiento de 25.4% en cifras anuales, marcando un nuevo máximo histórico para un periodo similar.

Los registros del regulador muestran que por quinto mes consecutivo, el retiro por desempleo de las Afore ha superado los 3 mil millones de pesos. En el caso de agosto, se trata del monto más alto para un mismo mes, desde que se tiene registro en la Consar.

Así, las Afore se perfilan a cerrar 2025 como el año con el mayor monto por retiros por desempleo en la historia, en un momento en que la debilidad de la economía se ha reflejado en una baja generación de plazas laborales.

De igual forma, se está a la espera de la puesta en marcha del candado que imposibilitaría a falsos gestores seguir realizando la práctica, situación que ha sido reconocida por la Consar como una de las principales causas del fuerte crecimiento de retiros por desempleo en el país.

Más trabajadores se apoyan en el retiro de desempleo de las Afore

Los datos de la Consar muestran que en el acumulado de enero a agosto de 2025, un total de un millón 238 mil 92 trabajadores dispusieron de recursos por desempleo de las Afore, 115 mil 639 más que en el mismo periodo de 2024.

Solamente en agosto, 169 mil 733 trabajadores echaron mano del retiro de desempleo de la Afore, 66 mil 888 por arriba del mismo mes del año previo.

En el detalle, los datos de la Consar muestran que Afore Coppel lideró como la Afore con mayor retiro por desempleo, con un saldo de 723.3 millones de pesos.

En segundo puesto sobresale Afore Azteca, la cual acumuló 583.2 millones de pesos en retiros por desempleo. Le sigue Banamex, con 490.4 millones de pesos, y XXI Banorte, con 486.2 millones de pesos.

El grupo de Afore con menores flujos incluye a Profuturo con 269.7 millones de pesos, Invercap con 176.8 millones de pesos, Principal con 168.7 millones de pesos , y SURA con 140.5 millones de pesos

En la parte baja del listado figuran Inbursa con 65.6 millones de pesos y PensionISSSTE, con apenas 10.4 millones de pesos.

