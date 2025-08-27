La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) reportó que al cierre del segundo trimestre de 2025 existen 2.5 millones de cuentas resguardadas en el Fondo de Pensiones para el Bienestar y 5.6 millones de cuentas inhabilitadas, lo que suma un total de 8.1 millones de cuentas inactivas, dentro de las 76.9 millones de cuentas individuales administradas.

En el informe entregado a la Comisión Permanente se reconoce que aunque las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefores) administran activos por 7.5 billones de pesos, equivalentes al 21.7% del PIB, el elevado número de cuentas bloqueadas evidencia un reto para la integración efectiva de los recursos de los trabajadores.

Del total de cuentas, 68.8 millones permanecen activas, donde 74.4% corresponde a trabajadores registrados, 12.7 por ciento a recursos depositados en Siefores y 12.9 por ciento a recursos en Banco de México.

En lo que va del año, las plusvalías acumuladas alcanzan 534.2 mil millones de pesos, prácticamente el total logrado en 2024.

Durante el primer semestre se canalizaron 283.7 mil millones de pesos a las Afores: 243.3 mil millones provenientes de cotizaciones del IMSS, 22 mil millones del ISSSTE y 18.3 mil millones de ahorro voluntario y solidario.

Se registraron además 890 mil retiros por desempleo, por un monto total de 18 mil millones de pesos y 38 mil retiros por matrimonio, que sumaron 118 millones de pesos.

Por otra parte, el régimen de inversión del SAR se mantiene diversificado: 50.9% en deuda gubernamental, 30.4% en valores nacionales no gubernamentales, 14.3% en valores internacionales, 3.4% en otros activos y 1% en mercancías, con inversiones destacadas en infraestructura, banca de desarrollo, empresas productivas del Estado y telecomunicaciones.

El informe de la Consar subraya que, aunque el sistema continúa creciendo y generando plusvalías, el volumen de cuentas resguardadas e inhabilitadas representa un desafío importante para garantizar que todos los trabajadores puedan acceder a sus recursos de manera oportuna.

