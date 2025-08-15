Continúa la buena racha en plusvalías para los recursos de los trabajadores en las Afore. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en julio de 2025 se obtuvo un rendimiento positivo para los trabajadores, al registrar plusvalías por 74 mil 300 millones de pesos,

Con este resultado, el acumulado de enero a julio alcanza 608 mil 466 millones de pesos, cifra 169% superior a lo observado en el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 225 mil 900 millones de pesos.

El monto de plusvalías alcanzado en los primeros siete meses del año no solo supera por amplio margen el desempeño observado en el mismo periodo de 2024, sino que ya rebasa lo acumulado en todo ese año, lo que refleja un entorno financiero más favorable para las inversiones que realizan las Afore con los recursos de los trabajadores.

Foto: Pixabay

Las plusvalías representan las ganancias obtenidas por las Afore a partir de la inversión de los fondos de los trabajadores en instrumentos financieros.

La Consar ha destacado que, aunque las plusvalías pueden fluctuar en el tiempo debido a la volatilidad de los mercados, el enfoque de largo plazo y la diversificación de las inversiones son claves para mantener un crecimiento sostenido del ahorro pensionario.

En junio pasado, el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, dijo a El Universal que la estrategia de inversión que se ha aplicado desde las administradoras ha obtenido efectos positivos que favorecen el ahorro de los trabajadores, aún cuando los periodos de volatilidad pueden presentarse ante la incertidumbre que prevalece sobre las perspectivas generales de la economía.

“Pese a la volatilidad que prevalece en el mundo, y gracias a la diversificación de los portafolios de inversión, que se encuentran repartidos en una multiplicidad de tipos de activos, los tiempos de incertidumbre se han podido sortear con resultados positivos en general. El gobierno corporativo de las Afores garantiza que haya políticas, lineamientos e instancias dedicadas a asegurar la operación profesional y responsable de los recursos, lo que permite que el ahorro de los trabajadores esté administrado de la mejor manera y que su crecimiento mantenga una tendencia positiva sostenida, a pesar de no estar exento de tener meses con algún retroceso”, dijo el directivo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

