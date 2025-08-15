Washington.- La producción industrial (PI) de Estados Unidos cayó un 0.1% en julio, debido sobre todo al estancamiento del sector manufacturero tras el crecimiento registrado el mes anterior, según informó este viernes la Reserva Federal (Fed).

A ritmo anual, la PI en la primera economía mundial avanzó un 1.4% en el séptimo mes del año.

La producción manufacturera - que representa un 76.8% de la producción total- se mantuvo sin cambios tras la subida del 0.3% de junio.

El índice de servicios públicos decreció un 0.2% después del repunte del 1.8% anterior, lastrado en parte por la caída del 0.3% en la producción de servicios eléctricos, que no pudo ser compensada por el aumento en la producción de gas natural.

Minería sigue a la baja en EU

El sector de la minería continuó su tendencia a la baja con una disminución del 04%.

La maquinaria registró un decrecimiento del 0.3%, mientras que los productos minerales no metálicos se recuperaron con una subida del 0.6%. Los vehículos y las piezas evidenciaron un decrecimiento del 0.3%.

La producción de bienes no duraderos bajó un 0.4%, con decrecimientos en rubros como la producción de ropa y artículos de cuero, los derivados del petróleo y el carbón, y de los alimentos, bebidas y el tabaco.

La utilización de la capacidad industrial, que mide el porcentaje de recursos usados por las empresas y fábricas sobre la base de todas las plantas de producción disponibles en el país, bajó en julio hasta quedar en el 77.5%, dos décimas menos que en junio.

