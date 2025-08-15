Nueva York.- Jackie Bezos, madre de Jeff Bezos y una de las primeras inversoras en Amazon, falleció este jueves en Miami, a los 78 años, según indicó el propio magnate en sus redes sociales.

En una publicación de Instagram, Bezos anotó que su madre padecía "demencia con cuerpos de Lewy", un trastorno neurológico.

"Su vida adulta comenzó un poco antes, cuando se convirtió en mi madre a los 17 años. No debió de ser fácil, pero lo hizo posible. Se dedicó a amarme con fervor, incorporó a mi maravilloso padre al equipo unos años después y luego añadió a mi hermana y a mi hermano a su lista de personas a quienes amar, cuidar y nutrir", escribió Bezos.

En 1995, Jackie Bezos y su esposo invirtieron unos 245 mil dólares en Amazon, la librería en línea que su hijo cofundó en 1994.

A día de hoy, en Amazon se encuentran mucho más que libros y la empresa está valorada en casi 2.5 billones de dólares.

