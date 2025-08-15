Más Información

Interpol emite ficha roja para el chino Zhi Dong Zhang; se fugó de su arresto domiciliario

Interpol emite ficha roja para el chino Zhi Dong Zhang; se fugó de su arresto domiciliario

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Sheinbaum llega a Guatemala para sostener reunión con Bernardo Arévalo; abordarán temas de seguridad y migración

Sheinbaum llega a Guatemala para sostener reunión con Bernardo Arévalo; abordarán temas de seguridad y migración

Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

Nueva York.- Jackie Bezos, madre de Jeff Bezos y una de las primeras inversoras en Amazon, falleció este jueves en Miami, a los 78 años, según indicó el propio magnate en sus redes sociales.

En una publicación de Instagram, Bezos anotó que su madre padecía "demencia con cuerpos de Lewy", un trastorno neurológico.

"Su vida adulta comenzó un poco antes, cuando se convirtió en mi madre a los 17 años. No debió de ser fácil, pero lo hizo posible. Se dedicó a amarme con fervor, incorporó a mi maravilloso padre al equipo unos años después y luego añadió a mi hermana y a mi hermano a su lista de personas a quienes amar, cuidar y nutrir", escribió Bezos.

Lee también

En 1995, Jackie Bezos y su esposo invirtieron unos 245 mil dólares en Amazon, la librería en línea que su hijo cofundó en 1994.

A día de hoy, en Amazon se encuentran mucho más que libros y la empresa está valorada en casi 2.5 billones de dólares.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses