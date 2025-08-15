Retiro por desempleo de Afores rompe máximos históricos; rebasan 21 mil millones de pesos en siete meses

En el acumulado enero a julio de 2025, los retiros por desempleo de las Afore rompieron un máximo histórico en los registros oficiales, al alcanzar los 21 mil 87 millones de pesos, un disparo de 17.6% nominal respecto del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Los datos del regulador detallan que solamente en julio se rompió el máximo histórico para un solo mes, al alcanzar los 3 mil 582 millones de pesos, un alza de 19.1% nominal respecto del mismo mes de 2024.

El mes más alto en la base de datos del regulador había sido octubre de 2024, cuando los retiros por desempleo de las Afore alcanzaron un total de 3 mil 390 millones de pesos.

Lee también Cae producción industrial en Estados Unidos; disminuyó 0.1% en julio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc