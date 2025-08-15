El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó el incremento en la meta sexenal de construcción de viviendas por parte del Instituto de 500 mil a 1 millón 200 mil durante el sexenio, como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

Respecto a Quintana Roo, informó que ya arrancó la construcción de 8 mil 128 viviendas y, antes de que finalice el año, se firmarán contratos para iniciar la edificación de 30 mil casas más.

Las primeras se entregarán el próximo mes en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco y Playa del Carmen.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que en esta entidad existe una gran necesidad de vivienda, ya que hay 815 mil derechohabientes, de los cuales más de la mitad ganan entre uno y dos salarios mínimos, y son ellos a quienes estarán destinadas estas viviendas.

Lee también Infonavit dará opción de compra a "invasores" de viviendas abandonadas: Romero; "a dueños originales se les repondrá su hogar"

El titular del Infonavit agregó que en el estado ya se han congelado 166 mil créditos que fueron otorgados en sexenios anteriores donde, además de cobrarles intereses y capital, se agregaba el aumento al salario mínimo, volviéndolos impagables.

Del total de créditos congelados, más de 26 mil derechohabientes ya recibieron beneficios adicionales como la disminución de tasas de interés, de mensualidades y descuentos a sus saldos.

En cuanto al crédito Mejoravit, que sirve para mejoramiento, remodelación y ampliación de vivienda, Romero Oropeza señaló que ya se han otorgado créditos por un monto de 65 millones de pesos a las familias quintanarroenses.

Anteriormente este financiamiento se otorgaba de manera poco transparente, ya que se hacía a través de tarjetas y se obligaba a los trabajadores a comprar en determinados comercios, mientras que ahora el recurso se deposita directamente en la cuenta de los beneficiarios.

Lee también Sheinbaum habla sobre anuncio de Infonavit de vender viviendas invadidas; "La propiedad privada está resguardada", asegura

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc