Sheinbaum habla sobre anuncio de Infonavit de vender viviendas invadidas; "La propiedad privada está resguardada", asegura

Luego que el director del Infonavit, Octavio Romero, anunció que les darán facilidades a los invasores de viviendas para adquirir los inmuebles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la propiedad privada está resguardada ya que está en la Constitución, pero justificó que no pueden cerrar los ojos ya que hay cerca de 800 mil casas abandonadas o qué están siendo pagadas, pero no habitadas.

"No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso, para que no haya estas malas interpretaciones que se hicieron por parte de algunas personas que escriben en los medios".

En ese sentido, Sheinbaum comentó que se están viendo varias opciones para que las viviendas "abandonadas" o ocupadas por "invasores", "porque lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad".

"Entonces, cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores que no hubiera ningún fraude de por medio, ni nada que tuviera que ver con una afectación a una propiedad privada o un trabajador, pues están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono".

Agregó: "(...) sencillamente no podemos cerrar los ojos y decir: "ah, pues están ocupadas ilegalmente, no hacemos nada". "

No obstante, la mandataria federal aseguró que si un Juez determina que es ilegal ocupar la vivienda donde se busca llegar a un acuerdo tiene que proceder la autoridad.

"Tenemos que dar alternativas a esta cantidad de viviendas de lotes que hoy pues no están ocupados o están ocupados por personas que no compraron estas vivienda pero siempre resolviendo pues el problema de la propiedad de si hay un crédito de por medio por eso es el censo es muy importante", informó.

kicp/apr