La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la tormenta tropical Erick se convirtió en huracán categoría 1, y que "desafortunadamente" podría tocar tierra en los estados de Oaxaca y Guerrero entre hoy y mañana.

"(...) pues desafortunadamente entre (el huracán) a las costas de Guerrero y Oaxaca, en alrededor de bueno, ahora nos va a dar la explicación. Pero probablemente la tarde de hoy inicie y mañana, aunque ya hay lluvias muy importantes en los dos estados".

Durante la conferencia matutina, la Mandataria federal pidió a los habitantes de las dos entidades tener precauciones, pero aseguró que "estamos preparados para ello".

Lee también Erick se intensifica a huracán categoría 1; se aproxima a las costas de Oaxaca y Guerrero

Al respecto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que ya se encuentran en coordinación con los presidentes municipales, y se han instalado 582 albergues temporales que pueden resguardar a 30 mil personas así como mil 200 voluntarios para la atención de la población.

Detalló que también hicieron un alertamiento a todas las cooperativas marinas, a todos los servicios náuticos, para asegurar embarcaciones insistiendo a no permanecer en ellas. Y el puerto de la navegación se cerró ayer a partir de las 20:00 horas.

"(...) pedirles que se mantengan informados a través de las páginas oficiales y recordar que por supuesto la prevención es tarea de todas y de todos aquí seguimos presidenta con todo el trabajo Vamos a continuar en esta siguientes horas con el perifoneo intenso con toda la información coordinación y comunicación con las presidentas presidentes municipales y por supuesto con la población. Sigamos unidos con responsabilidad y con esperanza por todas las familias guerenses".

Lee también Erick toma fuerza y pone en alerta tres estados; prevén toque tierra como huracán

Además, el mandatario de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, también reiteró que se han desplegado acciones para la distribución de medicamentos en hospitales, y que se encuentran en coordinación con los presidentes municipales de la costa y del istmo, se han suspendido clases en 43 municipios, y otros 16 del istmo.

Sheinbaum Pardo destacó que ya se han desplegado todas las áreas de protección civil debido a que el huracán Erick podría llegar a categoría 2, por lo que reiteró que la población deben estar atentos

"(...) decirles que se mantenga atenta a la comunicación oficial, resguardarse en sus casas, no salir si están en zonas bajas cerca de ríos cerca de cauces es mejor que vayan a los refugios, ya dispuestos a los albergues que ya están dispuestos para esta situación. Y todas aquellas personas que tienen embarcaciones que no salgan que no permanezcan en sus embarcaciones y por supuesto estar atentos a toda la información. Vamos a estar informán durante el día de hoy y el día de mañana", informó la mandataria federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr