Durante la conmemoración de los 100 años del Banco de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el sistema financiero mexicano es de los que menos crédito otorga en proporción a su PIB, por lo que llamó a la banca privada y de desarrollo a ampliar el acceso a créditos.

Pero, ¿cuáles son los retos que enfrenta el sistema financiero? Carlos Serrano Herrera, economista en jefe de BBVA México, nos habla al respecto.