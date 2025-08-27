Más Información

Por polémica de casa de 12 mdp, Noroña se va contra Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva; señala que viven en departamentos "millonarios"

Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Cada hora dos mujeres son violadas en México

Nuevo hospital en Guerrero no puede hacer ni análisis

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Vinculado a proceso, policía que disparó y mató a motociclista; el otro oficial, acusado de abuso de autoridad, queda libre

Durante la conmemoración de los 100 años del Banco de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el sistema financiero mexicano es de los que menos crédito otorga en proporción a su PIB, por lo que llamó a la banca privada y de desarrollo a ampliar el acceso a créditos.

Pero, ¿cuáles son los retos que enfrenta el sistema financiero? Carlos Serrano Herrera, economista en jefe de BBVA México, nos habla al respecto.

