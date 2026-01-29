Este viernes se difundirá el dato preliminar del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2025, con lo cual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dará a conocer el crecimiento económico registrado durante el año completo.

De acuerdo con analistas consultados por El UNIVERSAL, se confirmará que la economía voló bajo, sin caer en recesión, pero fue un periodo muy mediocre de estancamiento similar a lo que ocurre cuando se presenta una crisis económica o financiera.

Se podrá argumentar que el contexto internacional adverso provocó la fuerte desaceleración, sobre todo por la aplicación de los aranceles de Estados Unidos, pero en realidad pesó más la parte interna ante una brutal caída de la inversión, sobre todo del sector público, pero también de la privada ante la incertidumbre jurídica tras la reforma judicial, afirmaron.

Panorama productivo

Los expertos no albergan esperanzas de que las cosas mejoren considerablemente en 2026, pues hay aspectos estructurales que se deben resolver.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la economía de México habría avanzado 0.6% en 2025, frente a una tasa de 1% que preveía en octubre.

En tanto, el Banco de México (Banxico) ajustó su pronóstico de 0.6% a 0.3%, mientras que el consenso de analistas que participan en la encuesta que levanta cada mes hizo un recorte de 0.40% a 0.39% para la actividad económica en 2025.

Debilidad doméstica

Para el profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Raúl Feliz, 2025 habría sido un año de muy bajo crecimiento, probablemente de 0.2% a 0.5%. Sería una de las tasas de crecimiento más bajas, agregó.

“En términos de crecimiento, de empleo, significa un año malo. Lo bueno es que parecería que la economía tocó fondo en el tercer trimestre”, destacó.

Feliz estimó que en el último tramo del año pasado la economía habría avanzado 0.9% respecto al tercer trimestre.

“Es un signo de que la economía, después de estar estancada durante nueve meses, se está reactivando”, enfatizó.

El año pasado la principal fuente de desaceleración de la economía fue interna, afirmó, y se estima que la inversión fija bruta cayó 6%.

“Es una caída brutal, en particular en la del sector público, aunque también en la privada”, explicó. También se presentó una moderación en el consumo, agregó Feliz, algo razonable por la atenuación en la creación de empleos.

“Claramente es una debilidad doméstica la que desaceleró dramáticamente a la economía en 2025”, sostuvo.

Incertidumbre jurídica

La directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Valeria Moy, dijo en entrevista que la inversión no sólo se ahuyenta por tantos trámites, sino también por la falta de seguridad en el ámbito jurídico.

“No es únicamente una cuestión de tramitología. Creo que es un tema de certidumbre o incertidumbre jurídica que está deteniendo la inversión”, ponderó.

Hay planes de esta administración de poner todo en una ventanilla única, como por ejemplo para todo lo relacionado con el Plan México, comentó.

Sin embargo, no se sabe si ya funciona o está dando resultados, pues una cosa es programar y otra que esté en operación, expresó la directiva del Imco.

Sin crisis, pero...

La coordinadora de Análisis de Datos en la organización México, ¿cómo vamos?, Adriana García, estableció que, si bien la economía libró la recesión, no se expandió lo necesario para compensar el aumento poblacional. “Cuando vemos el PIB per cápita, se tienen niveles similares a los que había en 2017”, explicó a EL UNIVERSAL.

Resaltó que el año pasado estuvo caracterizado por la incertidumbre internacional a causa de la política proteccionista de Estados Unidos.

Sin embargo, otras economías experimentaron ese marco geopolítico y se estima que crecieron 2% anual, como Brasil.

“No podemos decir que México no crece porque el mundo no crece, como tampoco por culpa de una crisis; no crece por lo que se está haciendo internamente”, opinó.

Señaló a las reformas que se aprobaron por ser contrarias a la atracción de capitales, causando la falta de certeza. “La incertidumbre es mala amiga de la inversión, porque no se puede planear”, destacó.

“Cuando no sabemos cuál será nuestro retorno esperado, de nada sirve arriesgar el dinero”.

Refirió que en el país 90% de la inversión surge de la iniciativa privada, pero, si se modifican las reglas del juego, hay dudas sobre cuál será su rentabilidad.

En cuanto a la inversión pública, el año pasado se experimentó una contracción severa en parte por la conclusión de los proyectos insignia del sexenio anterior, así como por el proceso de consolidación fiscal, que implica un ajuste al gasto derivado de este mayor endeudamiento, sacrificando presupuesto para inversión con el fin de no afectar los programas sociales.

“Hemos visto que se está cumpliendo por motivos de credibilidad para regresar a una trayectoria de déficit sostenible y, en consecuencia, un crecimiento de la economía muy lento”, puntualizó.