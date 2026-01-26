México enfrenta un problema de crecimiento económico crónico que se ha profundizado en los últimos años, con un crecimiento per cápita estancado en los últimos diez años y afectado principalmente por una caída en la productividad, dijo el economista en jefe para Latinoamérica y Canadá de Bank of América (BofA), Carlos Capistrán.

En conferencia de prensa, el especialista resaltó el desempeño que han tenido otros países, como China, que en la reciente década subieron su ingreso por persona un 70%, mientras que Chile logró un avance de 10 por ciento.

De acuerdo con el especialista, el país está lejos de su potencial de crecimiento, donde la debilidad institucional y el Estado de Derecho tampoco ha ayudado a aumentar el crecimiento del país.

Lee también Inflación arranca el año en 3.8%; los cigarros se disparan 19% y los refrescos suben 10%

“Cuando uno revisa la literatura respecto a qué es lo que más impacta a la productividad, ya sea favorablemente o desfavorablemente, es la calidad de las instituciones y el Estado de Derecho. Cuando uno ve comparaciones internacionales, diferentes índices de Estado de Derecho, de corrupción, de instituciones, fortaleza las instituciones, México no sale bien librado.

Hay que trabajar en eso. Todas estas son cosas que no dan crecimiento inmediato, pero es que el problema de México ya es un problema de falta de crecimiento crónico. hay que tomar acciones que poco a poco le den la vuelta a eso”, dijo el economista.

En ese sentido, destacó el debate abierto recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, al convocar a economistas para analizar por qué México no está creciendo y qué se puede hacer para revertir esa tendencia, es una oportunidad relevante para enfrentar uno de los principales retos del país y evitar que su administración mantenga un estancamiento del ingreso por habitante tal y como ha ocurrido en los últimos años.

“Ya llevamos toda la administración anterior y el principio de esta administración con un PIB per cápita que no se había movido mucho. De no cambiar el rumbo, pues efectivamente el riesgo es que el resto de administración pasará lo mismo y a mí me parece que correctamente la presidenta se da cuenta de esto y quiere cambiar el rumbo”, resaltó.

Se mantendrá T-MEC pero habrá incertidumbre en renegociación, dice Bank of America

Para 2026, el especialista dijo que espera una moderada recuperación de la economía mexicana, con un crecimiento esperado de 1.2%, en un escenario donde la inversión deja de caer, así como impulso en el consumo por los partidos del Mundial de futbol que se realizarán en el país.

Lee también Falta de claridad sobre renegociación del T-MEC impacta en inversiones en México: J.P. Morgan; incertidumbre sigue siendo alta

En ese sentido, dijo que en los próximos meses incluso puede registrarse una revisión al alza en los pronósticos de crecimiento, impulsados por un mejor desempeño de la economía de Estados Unidos y un aumento en la llegada de remesas al país.

De cara a la renegociación del T-MEC que se realizará este año, Capistrán dijo que hasta el momento el escenario es de que se mantendrá el acuerdo, aunque se mantendrá la incertidumbre en el proceso además de volatilidad en los mercados.

Sobre la fortaleza que ha registrado el peso mexicano en las últimas semanas, destacó que se mantendrá por algunas semanas más; no obstante, en la medida que avance el tema del T-MEC entre México y Estados Unidos, así como la política monetaria del Banco de México, el tipo de cambio irá disminuyendo, con lo cual, prevén un cierre de año con una paridad de 18.25 pesos por billete verde.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa