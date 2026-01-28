La organización del Mundial de Futbol de la FIFA en México ya comenzó a reflejarse en las previsiones macroeconómicas. Banamex ajustó al alza su estimación de crecimiento para 2026, al pasarla de 1.5 a 1.6%, al incorporar el impacto positivo que tendrá la justa deportiva sobre actividades vinculadas al turismo, en particular el alojamiento temporal y los servicios de alimentos y bebidas.

En una nota especial incluida en su reporte económico diario, los economistas del banco señalaron que el Mundial generará un incremento relevante en la demanda de servicios durante los meses en que se dispute el torneo, particularmente entre junio y julio. Este repunte, advirtieron, también provocará presiones temporales sobre los precios de algunos productos y servicios, en especial en rubros como transporte aéreo y hospedaje.

Lee también T-MEC podría entrar en "modo zombie", Fitch Ratings; prevé presiones fiscales y bajo crecimiento para México en 2026

De acuerdo con las estimaciones de Banamex, la inflación podría incrementarse en alrededor de 36 puntos base durante ese periodo, aunque subrayaron que se tratará de un fenómeno transitorio.

“Las presiones serían muy focalizadas y se revertirían en gran medida una vez que concluyan los partidos”, apuntaron.

El análisis del banco parte de las proyecciones de la FIFA, que anticipa la llegada de 5.5 millones de turistas internacionales adicionales a México con motivo del Mundial. Sin embargo, Banamex matizó esta cifra al recordar que únicamente habrá 831 mil boletos disponibles para los 13 partidos que se jugarán en el país. Bajo ese escenario, estimó que sólo 20% de los boletos serían utilizados por mexicanos, lo que implicaría que la mayor parte de los asistentes a los estadios serían extranjeros.

Lee también Canadá concluye consultas internas sobre T-MEC y está lista para revisión; "hay mucho trabajo que hacer", dice Carney

Aun así, los economistas consideraron más realista suponer que la mitad del boletaje se destinará a aficionados nacionales, en línea con las políticas habituales de asignación. Con ese supuesto, los extranjeros con boleto para los encuentros en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey sumarían alrededor de 415 mil 500 personas. Si cada uno de ellos viaja acompañado, en promedio, por 1.5 personas sin boleto, el flujo adicional de visitantes internacionales sería de aproximadamente 1.04 millones.

En términos de ingresos, Banamex detalló que la taquilla total de los partidos en México rondaría los 208 millones de dólares. No obstante, precisó que la derrama directa para el país sería limitada, ya que la FIFA se queda con cerca de 80 por ciento de esos recursos, por lo que solo alrededor de 10 por ciento impactaría directamente a la economía nacional. Por esta razón, el banco estima que el Mundial aportará únicamente 0.1 puntos porcentuales adicionales al crecimiento del PIB.

La mayor derrama económica provendría del gasto en hospedaje. Banamex prevé que cada grupo de visitantes extranjeros permanecerá en promedio siete noches, con un costo cercano a 500 dólares por noche, lo que se traduciría en ingresos aproximados por 27 mil 130 millones de pesos. “Este componente será el que más contribuirá a la actividad”, señaló el banco.

Lee también Amazon recortará 16 mil puestos de trabajo en todo el mundo; la firma ha hecho fuertes inversiones inteligencia artificial

En segundo lugar, el mayor impacto se observaría en alimentos y bebidas, incluidos bares y restaurantes, con un ingreso adicional estimado en 3 mil 970 millones de pesos. Le seguiría el transporte terrestre de pasajeros, con un aumento atribuible al evento de 2 mil 646 millones de pesos.

Respecto al transporte aéreo, Banamex indicó que, aunque se espera que los turistas internacionales provengan principalmente de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, la derrama por esta vía sería marginal. Esto se debe a que gran parte de los ingresos asociados, como la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), ya están considerados en las finanzas públicas, al igual que el impacto de las obras de infraestructura relacionadas con el evento.

La firma financiera estimó ingresos adicionales por mil 985 millones de pesos en otros conceptos, como souvenirs, tours y artesanías. En conjunto, la derrama económica total ascendería a 36 mil 487 millones de pesos nominales, con un impacto agregado de 0.1 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB real de 2026.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/rmlgv

Noticias según tus intereses