Al registrarse cifras históricas en las exportaciones del año pasado, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología () dijo que la fortaleza de las ventas al exterior del país debe de traducirse en mayor crecimiento económico.

El presidente ejecutivo del Comce, Sergio E. Contreras Pérez, dijo que para reducir la brecha entre el crecimiento del comercio exterior y de la actividad económica es necesario lograr encadenamientos productivos y de la generación de mayor valor agregado en lo que producimos.

alcanzó un récord de exportaciones totales en 2025, con un valor de 664 millones 837 dólares, lo que representó un incremento del 7.6% con respecto a 2024.

"México es una potencia exportadora que ocupa papeles de liderazgo a nivel global y es el principal socio comercial de . Exporta más de 1.26 millones de dólares por minuto", dijo en un comunicado.

Sin embargo, expuso que esta fortaleza exportadora convive con un crecimiento económico moderado, ya que else estimó en solo 0.39% para 2025, lo que evidencia una brecha entre el valor del comercio exterior y su efecto multiplicador en la economía.

En un comunicado, el Comce dijo que Contreras expresó que “lejos de representar una contradicción, este escenario muestra oportunidades concretas para fortalecer el contenido nacional, los encadenamientos productivos y la generación de mayor valor agregado dentro del país”.

Por ejemplo, gran parte de las exportaciones corresponden al sector automotriz y electrónica, siendo de importación una proporción relevante de sus insumos, lo que limita el impacto directo del comercio exterior sobre el crecimiento interno, por lo que debe trabajarse en el fortalecimiento de proveedores locales y la integración de pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales.

Para Contreras los sectores como el automotriz, el aeroespacial, los dispositivos médicos, la electrónica avanzada y la maquinaria especializada son manufacturas en donde se puede elevar el contenido nacional, impulsar la innovación y generar empleos de mayor valor agregado, replicando modelos exitosos de integración productiva regional.

