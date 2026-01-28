El gigante del comercio en línea Amazon anunció un recorte de 16 mil puestos de trabajo en todo el mundo, en un mensaje enviado este miércoles a sus empleados.

"Los recortes que estamos implementando hoy impactarán a alrededor de 16 mil puestos de trabajo en Amazon", indicó sin dar más precisiones.

La compañía aseguró que se ofrecerán nuevos cargos a algunos de los empleados, cuando sea posible.

La mayor parte de la mano de obra de Amazon labora en los almacenes. Foto: Archivo

En octubre, Amazon había anunciado ya la eliminación de 14 mil empleos de oficina, como parte de un plan en varias etapas.

Amazon es una de las principales empleadoras de Estados Unidos con 1.5 millones de trabajadores. La mayor parte de su mano de obra labora en los almacenes.

En los últimos tiempos ha realizado importantes inversiones en el área de inteligencia artificial.

La empresa debe publicar sus resultados anuales de 2025 la próxima semana, el 6 de febrero.

