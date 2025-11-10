Más Información

Amazon cumple una década en México con una acumulada de 145 mil millones de pesos, que ha permitido consolidar su red logística, tecnológica y de en el país, afirmó Pedro Huerta, director general de Amazon México.

Durante la presentación del tercer Reporte de Impacto Económico en México de la compañía, el directivo destacó que el mercado mexicano se ha convertido en uno de los más relevantes para la operación global de la empresa.

“Cuando nosotros vimos México hace 10 años, en el 2015, nunca pensamos que la fuerza y la fortaleza de la llegaría a convertir que en los últimos 5 años el mercado de en México está siempre entre los tres primeros de mayor crecimiento a nivel mundial”, dijo el directivo.

De acuerdo con Huerta, la inversión de la firma en el país está distribuida en y tecnología, y ha generado 15 mil empleos directos y 37 mil indirectos.

“Amazon en el mundo está nutrido de talento que se formó aquí en México y que hoy está en Luxemburgo, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia y en todas partes del mundo, que es un testamento a la calidad del talento mexicano y también a nivel de emprendedurismo que yo he visto en este país”, añadió.

El reporte de resalta que más de 27 mil empresas mexicanas venden a través de la plataforma, de las cuales 99% son pymes. Estas compañías generaron 52 mil nuevos empleos en 2024 y aportaron 19 mil millones de pesos al PIB.

Amazon México informó que por cada peso que invierte en el país se generan 1.10 pesos adicionales en la economía, de acuerdo con su .

Así, desde su llegada en 2015, la empresa ha contribuido con 130 mil millones de pesos al (PIB) nacional, incluyendo 30 mil millones durante 2024.

En el ámbito regional, el documento detalla que la operación de Amazon ha generado un valor económico de 70 mil millones de pesos en la Ciudad de México, 38 mil millones en el Estado de México y 11 mil millones en Querétaro, donde se ubican sus centros de datos de Amazon Web Services (AWS).

“México va a jugar un rol fundamental, no solo en términos de inversiones, sino en términos de seguir aprendiendo de los mexicanos, de seguir localizando y mexicanizando Amazon, para ser más relevante para nuestros clientes, para nuestros y sobre todo para el talento que nutre este crecimiento”, dijo Huerta.

