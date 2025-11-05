Si estabas pensando en mejorar tu forma de ver series o películas sin cambiar de tele, esta es una gran oportunidad. Amazon México está dando hasta 47 % de descuento en los nuevos Fire TV Stick 4K, justo antes del Buen Fin.

Estos dispositivos son pequeños, fáciles de instalar y te dan acceso a miles de apps de streaming en calidad 4K. Pero además, incluyen Alexa integrada, lo que significa que puedes controlar tu tele con la voz, buscar contenido sin usar el teclado y hasta manejar otros dispositivos inteligentes desde el sillón.

Aquí te contamos cuáles están en promoción y cuál te conviene más según lo que necesitas.

Fire TV Stick 4K Plus: Rápido, compatible con Wi-Fi 6 y con Alexa

Precio actual: $799 MXN (antes $1,499)

$799 MXN (antes $1,499) Oferta: –47 % y 6 meses sin intereses

–47 % y 6 meses sin intereses Dónde comprar: Amazon México

Este modelo es ideal si quieres buen rendimiento sin gastar de más. Te permite hacer streaming en 4K con soporte para Dolby Vision, HDR10+ y sonido Atmos. Tiene conexión Wi-Fi 6, así que todo carga más rápido y sin interrupciones.

Viene con el control por voz con Alexa, para que puedas pedirle que abra apps, busque tu serie favorita o controle el volumen sin tocar botones. También puedes usarlo para manejar luces o enchufes inteligentes si ya tienes otros dispositivos compatibles en casa.

Fire TV Stick 4K Max: Más potente, con Wi-Fi 6E y fondo ambiental

Precio actual: $899 MXN (antes $1,699)

$899 MXN (antes $1,699) Oferta: –47 % y 6 meses sin intereses

–47 % y 6 meses sin intereses Dónde comprar: Amazon México

Esta versión va un paso más allá. Tiene más memoria (16 GB), procesador más rápido y se conecta vía Wi-Fi 6E, que es todavía más estable para casas con muchos dispositivos conectados.

Además, trae el modo fondo ambiental de Alexa, que convierte tu TV en una especie de pantalla inteligente cuando no la estás usando: puedes ver el clima, fotos o información útil sin mover un dedo.

Por supuesto, también incluye Alexa en el control remoto, así que puedes usar comandos de voz para navegar, buscar contenido o controlar tu casa inteligente.

Lo que tienen en común

Calidad de imagen en 4K Ultra HD

Soporte para Dolby Vision, HDR10+ y sonido Atmos

Acceso a apps como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube y más

Control por voz con Alexa incluido

incluido Fácil instalación: solo necesitas un puerto HDMI y conexión Wi-Fi

Compatibles incluso con televisores que no son Smart

¿Cuál te conviene?

Fire TV Stick 4K Plus es para ti si quieres una buena experiencia de streaming sin gastar tanto.

es para ti si quieres una buena experiencia de streaming sin gastar tanto. Fire TV Stick 4K Max es ideal si usas muchas apps, tienes Wi-Fi 6E o quieres un dispositivo más completo.

¿Por qué vale la pena comprar ahora?

El Buen Fin 2025 arranca oficialmente el 15 de noviembre, pero Amazon ya adelantó varias ofertas muy buenas. Comprar hoy te asegura mejor precio, disponibilidad y entrega a tiempo, sin preocuparte por que se agoten o suban de precio.

Por menos de $900 pesos, puedes transformar cualquier televisor en un centro de entretenimiento moderno, con Alexa incluida. Si buscabas una forma fácil y económica de mejorar tu sala, esta oferta es justo lo que necesitas.

