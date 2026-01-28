En su primera decisión de política monetaria del año, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió mantener sin cambios su tasa de interés pese a las presiones del presidente Donald Trump para reducirlas.

Así, la tasa de referencia quedó en un rango de 3.5%-3.75% en un marco de crecimiento económico "sólido" y en desafío a la creciente presión del mandatario estadounidense por recortes.

La votación se saldó 10-2 por mantener los tipos de interés de referencia en un rango de 3.50-3.75%, y los jerarcas señalaron que la tasa de desempleo ha mostrado "signos de estabilización" mientras la actividad económica ha estado "expandiéndose a un ritmo sólido".

Pero el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) registró dos disensos esta vez.

El gobernador de la Fed, Stephen Miran, junto con Christopher Waller -a quien se considera un posible candidato para suceder al presidente del banco central, Jerome Powell-, respaldaron en cambio un recorte de un cuarto de punto porcentual.

La Fed ha aplicado recortes de un cuarto de punto en sus tres últimas reuniones de política monetaria, ya que le preocupaba el debilitamiento del mercado laboral.

Miran, recientemente nombrado por Trump, abogó por reducciones mayores en cada ocasión.

Pero el sólido crecimiento del PIB, el desempleo relativamente bajo y una inflación persistente han dado motivos para una pausa, lo cual enfrenta de nuevo a los dirigentes de la Fed con Trump, quien ha instado a bajar las tasas de interés.

Tasas de interés más bajas abaratan el crédito y por lo tanto fomentan la inversión y el consumo.

Trump ha intensificado drásticamente la presión sobre el banco desde que regresó al poder hace un año.

Ha buscado destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, mientras su administración abrió una investigación sobre Powell por la remodelación de la sede del banco.

