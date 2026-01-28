La Reserva Federal probablemente mantendrá sin cambios su tasa de interés a corto plazo este miércoles, después de tres recortes el año pasado, ignorando la enorme presión de la Casa Blanca para reducir los costos de los préstamos en favor de esperar a ver cómo evoluciona la economía.

Las reducciones de tasas el año pasado buscaban apuntalar la economía y prevenir un deterioro más agudo en el mercado laboral, después de que la contratación se desacelerara casi por completo tras los aranceles del presidente Donald Trump en abril pasado.

Sin embargo, hay indicios de que el desempleo se ha estabilizado y la economía podría estar repuntando. Al mismo tiempo, la inflación sigue obstinadamente por encima de la meta del banco central, del 2%. Todas esas tendencias abogan por mantener las tasas donde están.

Un tema clave que el presidente Jerome Powell probablemente abordará en su conferencia de prensa el miércoles es cuánto tiempo permanecerá la Fed en espera. El comité de fijación de tasas sigue dividido entre aquellos que se oponen a más recortes hasta que la inflación baje, y aquellos que quieren reducir las tasas para seguir apoyando la contratación.

En diciembre, solo 12 de los 19 participantes de las reuniones apoyaron al menos un recorte más de tasas este año. La mayoría de los economistas pronostican que la Fed recortará dos veces este año, probablemente en la reunión de junio o más tarde.

Los funcionarios del banco se reúnen esta semana bajo la sombra de una presión sin precedentes de la Casa Blanca bajo Trump. Powell anunció el 11 de enero que la Fed había recibido citaciones del Departamento de Justicia como parte de una investigación criminal sobre su testimonio ante el Congreso acerca de una renovación de 2.500 millones de dólares a la sede de la institución. Powell, en una declaración en video inusualmente directa, dijo que las citaciones eran un pretexto para castigar a la Fed por no recortar las tasas más rápidamente.

Y la semana pasada, la Corte Suprema abordó el intento de Trump de despedir a la gobernadora Lisa Cook por acusaciones de fraude hipotecario, que ella niega. Ningún presidente ha despedido a un gobernador en los 112 años de historia de la Fed. Los jueces, en un argumento oral, parecían inclinarse hacia permitir que ella permanezca en su trabajo hasta que se resuelva el caso.

Al mismo tiempo, Trump ha sugerido que está cerca de nombrar a un nuevo presidente de la Fed, para reemplazar a Powell una vez que su mandato termine en mayo. El anuncio podría llegar tan pronto como esta semana, aunque ha sido retrasado antes.

Los esfuerzos del presidente para presionar a la Fed podrían haber sido contraproducentes, dicen los economistas, ya que los republicanos en el Senado expresaron su apoyo a Powell y amenazaron con bloquear a cualquier reemplazo nominado por Trump.

"Las últimas semanas han sido bastante positivas para la independencia de la Fed", estimó Patricia Zobel, exfuncionaria de la Fed de Nueva York y ahora jefa de investigación macroeconómica en Guggenheim Investments.

Aun así, todo el tumulto podría haber llevado a Powell a insistir en sus posiciones mientras se acerca al final de su mandato. Vincent Reinhart, ex economista de la Fed y ahora economista jefe en BNY Investments, señaló que Powell ha dado solo un discurso sobre la economía desde septiembre.

Podría estar dejando que otros funcionarios de la Fed asuman la tarea de explicar por qué el banco central podría abstenerse de recortar tasas en los próximos meses, indicó Reinhart. También subraya que el presidente no toma decisiones sobre las tasas solo, agregó.

"La contribución del presidente Powell a las noticias sobre nuestra comprensión del próximo movimiento de la Fed ha sido tan pequeña como nunca, durante su mandato", comentó Reinhart.

Solo 12 de los 19 miembros del comité de fijación de tasas de la Fed tienen voto, incluidos los siete miembros de la junta de gobernadores, el presidente de la Fed de Nueva York y un grupo rotativo de cuatro presidentes de los bancos regionales de la Fed.

Este año, Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland; Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis; Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas; y Anna Paulson, presidenta de la Fed de Filadelfia, votarán sobre las decisiones de tasas. Todos han expresado recientemente cierto escepticismo sobre la necesidad de más recortes en el corto plazo.

En un discurso a principios de este mes, Paulson señaló que una economía en mejora debería permitir más recortes de tasas más adelante en el año.

"Veo que la inflación se modera, el mercado laboral se estabiliza y el crecimiento se sitúa alrededor del 2% este año", dijo. "Si todo eso sucede, entonces algunos ajustes modestos adicionales" a la tasa clave de la Fed "probablemente serían apropiados más adelante en el año".

Reembolsos de impuestos más grandes de lo habitual en los próximos meses deberían ayudar a impulsar más el gasto del consumidor, esperan los economistas. Y un crecimiento más rápido podría eventualmente impulsar la contratación, que ha sido notablemente débil incluso cuando la economía está expandiéndose.

Con las empresas apenas añadiendo empleos, los consumidores siguen pesimistas sobre la economía. La medida de confianza del consumidor del Conference Board cayó a un mínimo de 11 años en enero, apuntó el grupo de investigación empresarial el martes.

