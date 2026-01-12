Más Información

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Real Madrid despide a Xabi Alonso tras perder la Supercopa con Barcelona y anuncia a su nuevo entrenador

Real Madrid despide a Xabi Alonso tras perder la Supercopa con Barcelona y anuncia a su nuevo entrenador

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Nadie nos dicta qué hacer: Cuba a Washington

Nadie nos dicta qué hacer: Cuba a Washington

Irán endurece represión; reportan cientos de muertos

Irán endurece represión; reportan cientos de muertos

Nueva York. Los expresidentes de la Reserva Federal decriticaron en una declaración conjunta la investigación penal al presidente del banco central, , que consideraron un intento de “socavar” la independencia del organismo.

“La investigación penal al presidente de la, Jay Powell, es un intento sin precedentes de utilizar ataques procesales para socavar esa independencia” de la entidad rectora de la política monetaria estadounidense, señaló el texto que también firmaron otros ex altos funcionarios del área económica.

Entre los firmantes están los extitulares de la Fed Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen.

Lee también

“Me sorprende que el mercado no esté más preocupado. Me parece que debería estarlo”, aseguró Yellen, que fue presidenta de la Fed desde 2014 hasta 2018, en una entrevista con la cadena CNBC.

Yellen apuntó ahora que, “conociendo a Powell tan bien como lo conozco, las probabilidades de que haya mentido son cero, así que creo que van tras él porque quieren su puesto y quieren que se vaya”.

Powell informó el domingo que la institución recibió una citación del y enmarcó esa decisión en la campaña de presión del mandatario .

Lee también

Powell indicó en un comunicado que el banco central recibió el viernes citatorios relacionados con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

Pero restó importancia a la posible amenaza de una por su testimonio o por el proyecto en sí.

“La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente” Trump, dijo Powell en el comunicado.

Lee también

Para Powell, la citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución, con el fin de que la Fed baje drásticamente los , cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta