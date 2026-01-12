Nueva York. Los expresidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos criticaron en una declaración conjunta la investigación penal al presidente del banco central, Jerome Powell, que consideraron un intento de “socavar” la independencia del organismo.

“La investigación penal al presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, es un intento sin precedentes de utilizar ataques procesales para socavar esa independencia” de la entidad rectora de la política monetaria estadounidense, señaló el texto que también firmaron otros ex altos funcionarios del área económica.

Entre los firmantes están los extitulares de la Fed Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen.

“Me sorprende que el mercado no esté más preocupado. Me parece que debería estarlo”, aseguró Yellen, que fue presidenta de la Fed desde 2014 hasta 2018, en una entrevista con la cadena CNBC.

Yellen apuntó ahora que, “conociendo a Powell tan bien como lo conozco, las probabilidades de que haya mentido son cero, así que creo que van tras él porque quieren su puesto y quieren que se vaya”.

Powell informó el domingo que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia y enmarcó esa decisión en la campaña de presión del mandatario Donald Trump.

Powell indicó en un comunicado que el banco central recibió el viernes citatorios relacionados con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

Pero restó importancia a la posible amenaza de una acusación penal por su testimonio o por el proyecto en sí.

“La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente” Trump, dijo Powell en el comunicado.

Para Powell, la citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución, con el fin de que la Fed baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

