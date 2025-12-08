La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.19 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.1% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso cede terreno a medida que el dólar se estabiliza tras una semana con pérdidas, mientras los inversores esperan la reunión de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el miércoles, comentaron los especialistas de Monex.

Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 18.13 y 18.26 unidades respectivamente, en el mercado interbancario, agregaron los analistas.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.03%. El euro sube 0.09% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.08%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas avanza 2.6%, recuperando el apetito de los inversionistas.

Al inicio de la semana, los mercados accionarios a nivel mundial muestran un comportamiento mixto, reflejando la cautela de los inversionistas ante una agenda económica relevante, advierten los especialistas de Monex.

Destacan las cifras de balanza comercial en China, que podrían ofrecer señales sobre la fortaleza del comercio internacional, así como datos de producción industrial en la Eurozona, clave para evaluar la recuperación manufacturera.

En Estados Unidos la atención se centra en la próxima reunión de la Reserva Federal, donde el consenso del mercado prácticamente descuenta un recorte en la tasa de referencia, lo que podría influir en la curva de rendimientos y en la valuación de activos de riesgo.

En el ámbito corporativo, persiste la atención en la adquisición de Warner por parte de Netflix, en medio de comentarios recientes de Donald Trump sobre riesgos antimonopolio, lo que añade cierta incertidumbre regulatoria.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 0.27% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos divergentes, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con una disminución mínima de 0.02%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 0.18% y el Han Seng retrocedió 1.23%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 1.2%, luego de una semana de ganancias.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

