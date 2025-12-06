Por lo menos 49% de la población millenial considera que los gastos de fin de año afectarán sus finanzas en el primer mes del año, en la famosa "cuesta de enero", de acuerdo con un sondeo.

Según la medición realizada por la firma especializada en liquidación de deudas, Bravo, otro 59% reconoce que diciembre implica una presión significativa sobre su presupuesto.

De acuerdo con el vocero de la firma, Luis Lucido, el aguinaldo suele verse como un ingreso adicional que brinda margen de maniobra. Sin embargo, su uso sin planificación puede detonar una acumulación de deuda relevante.

Lee también Aguinaldo INAPAM: ¿cuáles son los requisitos para inscribirse al programa de Vinculación Productiva y obtener la prestación?

En ese sentido, explicó que la disposición a gastar en regalos, cenas y decoraciones lleva a que 69% de los mexicanos destine hasta 10 mil pesos solamente en obsequios navideños, principalmente mediante tarjetas de crédito bancarias y departamentales.

Bravo reporta que 39% de los mexicanos utiliza la tarjeta de crédito como principal método de pago en esta temporada, lo que puede generar intereses elevados y riesgo de sobreendeudamiento.

En ese sentido, la compañía explicó que el aguinaldo debe considerarse una herramienta estratégica para evitar cargas financieras posteriores o para sanear obligaciones ya existentes, especialmente en un periodo donde el consumo suele incrementarse de manera significativa.

El aguinaldo suele verse como un ingreso adicional que brinda margen de maniobra. Sin embargo, su uso sin planificación puede detonar una acumulación de deuda relevante. Foto: Archivo

Lee también Aguinaldo 2025: ¿te pueden descontar si tuviste incapacidad por accidente laboral? Esto debes saber

“Es fundamental que estas fechas no se traduzcan en una carga financiera que se extienda mucho más allá de las fiestas. El aguinaldo no debe ser visto como un cheque en blanco, sino como una herramienta poderosa que, usada con estrategia, puede ser el mejor aliado para evitar deudas futuras o, incluso, para sanear las existentes. De lo contrario, la emoción de diciembre podría convertirse en una preocupación real en enero”, alertó.

Uso responsable del aguinaldo, clave para estabilidad financiera

El vocero destacó que contar con un presupuesto claro, evaluar las deudas actuales, prever gastos inesperados y anticipar compras son elementos centrales para evitar presiones financieras en enero.

Señaló que la temporada navideña debe disfrutarse sin que se convierta en una carga que trascienda las fiestas, y que un uso responsable del aguinaldo puede marcar la diferencia en la estabilidad financiera de las familias mexicanas.

Recordó que por muy meticulosa que sea la planificación, las fiestas pueden traer consigo gastos inesperados: desde un regalo de última hora, una avería en casa que necesita reparación urgente, o incluso una emergencia de salud familiar.

“La temporada navideña implica, casi siempre, precios más elevados y mayor demanda. Planificar compras y celebraciones con antelación permite comparar precios y aprovechar descuentos o promociones especiales. De esta forma se optimiza el presupuesto, disminuyendo la necesidad de recurrir a la deuda para cubrir compras de última hora y a precios inflados”, dijo la empresa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc