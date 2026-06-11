Al reprochar que en gobiernos pasados, los políticos se repartían boletos para sus amigos y familiares, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a través de varias dinámicas, se regalaron casi 500 boletos para que mexicanos pudieran asistir a algún partido de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

“Decían: ‘te toca tanto, te toca tantos’ y nosotros decidimos que ninguno para funcionario público, que todos tenían que ir a la gente, darle oportunidad a las niñas y a los niños que participaron en los mundialitos o a los adultos mayores de poder ir al Mundial”, destacó

Durante la conferencia matutina de este jueves 11 de junio, la mandataria informó que la mayoría de boletos se regalaron a ganadores del Mundial Social y precisó que las actividades deportivas implementadas permanecerán todo el sexenio, como el propio torneo, olimpiadas juveniles e infantiles; y a la par, exhortarán a la Federación Mexicana de Fútbol a reclutar a niños con talento.

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Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación informó que se rehabilitaron 4 mil 150 canchas de fútbol en todo el país, mientras que jóvenes y niños pintaron más de 6 mil murales en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve), la Secretaría de Bienestar y la dependencia que encabeza.

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