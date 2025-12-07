Más Información

El (SAT) desmintió que esté realizando un de cuentas bancarias, luego de que usuarios en redes sociales reportaran un supuesto bloqueo de este tipo de instrumento financiero.

En una tarjeta informativa emitida este domingo, el órgano recaudador de impuestos negó que esté implementando un mecanismo para bloquear cuentas de causantes en las .

Precisó tampoco está ejerciendo un proceso generalizado de visitas domiciliarias para fiscalizar a los contribuyentes.

En este sentido, el fisco recordó que siempre actúa de manera responsable, legal y respetuosa de los derechos de las y los contribuyentes para reducir la evasión y la elusión fiscal, combatir la corrupción y fortalecer la cultura contributiva.

Mencionó que recientemente ha circulado en algunos medios y en las redes sociales esas supuestas acciones que no son verdad y no tienen sustento.

Por otro lado, manifestó que de ninguna manera tiene un calendario generalizado ni arbitrario de visitas domiciliarias, como se ha señalado en los últimos días.

