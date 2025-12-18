Más Información

se despide del 2025 con un recorte a la de 25 puntos base, con lo cual termina el año en 7%, nivel que no se veía desde mayo de 2022.

La reducción a la tasa que sirve de referencia para determinar el el , ya era esperado por el mercado y la mayoría de los analistas.

Se trata de la cuarta vez consecutiva que hace una rebaja de un cuarto de punto, sumando un total de ocho disminuciones: cuatro de 25 puntos y mismo número de medio punto durante todo el año que está por concluir.

La reducción a la tasa que sirve de referencia para determinar el el costo del dinero, ya era esperado por el mercado y la mayoría de los analistas. Foto: Cuartoscuro
La reducción a la tasa que sirve de referencia para determinar el el costo del dinero, ya era esperado por el mercado y la mayoría de los analistas. Foto: Cuartoscuro

El anuncio de política monetaria se da tras el repunte sorpresivo de la inflación general en noviembre, al pasar de 3.57% en octubre a 3.80% en el penúltimo mes del año.

Banco de Inglaterra recorta su tasa de referencia 25 puntos base

Este jueves, también el recortó su tasa de referencia en 25 puntos base, dejándola en 3.75%.

Mientras que el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su tasa sin cambios en 2%, en línea con lo esperado por el mercado.

La semana pasada, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos hizo un ajuste a la baja de sus tipos de interés a un rango de 3.50% a 3.75%.

