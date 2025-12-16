Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, en el caso de Ernestina Ascencio

Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países tras casos de Honduras y Chile

Anuncia Brugada actividades navideñas; habrá concierto de música electrónica para recibir al 2026

Noroña presume que ya tiene Pensión del Bienestar; "ya me llegó mi tarjeta", dice

Harfuch encabeza mesa de seguridad en Chiapas; gobernador del estado reconoce apoyo de Sheinbaum

Las del país se perfilan a cerrar este 2025 con un máximo histórico no visto desde 1995, año en que el Banco de México () registra dichos activos de manera semanal.

En la semana que terminó el 11 de diciembre el saldo de las reservas se colocó en 250 mil 525 millones de dólares, indican datos del Instituto Central.

Fue derivado de un aumento de 73 millones de dólares como resultado, sobre todo, del cambio en la valuación de los en poder del banco central mexicano.

Con ello, llevan un crecimiento acumulado en lo que va del año que está por terminar de 21 mil 535 millones de dólares, uno de los mejores años de crecimiento de las reservas, se considera que el 2024 el saldo total se ubicó en 228 mil 990 millones de dólares.

Reservas internacionales. Foto: EFE: Archivo
Las reservas internacionales del país, que sirven de escudo financiero para compensar choques del exterior reflejados en la balanza de pagos, están denominadas en diversas monedas y activos.

En su mayoría están compuestas por dólares norteamericanos, y en menor medida en euros y otras divisas así como por Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).

También hay una proporción en oro, metal cuya cotización marcó varios niveles récord durante la mayor parte del 2025.

