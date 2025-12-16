Las reservas internacionales del país se perfilan a cerrar este 2025 con un máximo histórico no visto desde 1995, año en que el Banco de México (Banxico) registra dichos activos de manera semanal.

En la semana que terminó el 11 de diciembre el saldo de las reservas se colocó en 250 mil 525 millones de dólares, indican datos del Instituto Central.

Fue derivado de un aumento de 73 millones de dólares como resultado, sobre todo, del cambio en la valuación de los activos internacionales en poder del banco central mexicano.

Con ello, llevan un crecimiento acumulado en lo que va del año que está por terminar de 21 mil 535 millones de dólares, uno de los mejores años de crecimiento de las reservas, se considera que el 2024 el saldo total se ubicó en 228 mil 990 millones de dólares.

Reservas internacionales. Foto: EFE: Archivo

Las reservas internacionales del país, que sirven de escudo financiero para compensar choques del exterior reflejados en la balanza de pagos, están denominadas en diversas monedas y activos.

En su mayoría están compuestas por dólares norteamericanos, y en menor medida en euros y otras divisas así como por Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).

También hay una proporción en oro, metal cuya cotización marcó varios niveles récord durante la mayor parte del 2025.

